5 aplicativos para ler e ouvir poemas

A poesia é muito mais do que uma arte.

De acordo com um artigo do Journal of Medical Humanities de 2020, produzido pelos estudantes David Haosen Xiang e Alisha Moon Yi, das universidades Harvard Medical School e Harvard College, os poemas trazem diversos benefícios à saúde. Dentre eles, está o combate ao estresse, depressão e dores crônicas e pós-cirúrgicas. Além disso, também foi comprovado o seu efeito na melhora do humor, memória e desempenho no trabalho.

Portanto, introduzir a poesia no dia a dia é uma ótima pedida para quem quer mergulhar em um belo formato artístico e, para melhorar, ainda se tornar uma pessoa mais saudável, tanto física quanto mentalmente.

Porém, em uma rotina corrida, adquirir esse hábito pode ser um desafio, por isso a tecnologia chega como uma aliada – a digitalização de poemas facilita a sua leitura e até escuta, se estivermos falando dos formatos de narrações de áudio.

Nesse sentido, alguns aplicativos são as ferramentas ideais para acessar esse tipo de conteúdo de maneira prática. Conheça cinco deles:

Com conteúdos exclusivos em áudio e texto para promover o bem-estar e manter a saúde mental das pessoas em dia, o aplicativo Glorify tem mais de 3 milhões de downloads no Brasil. Além de disponibilizar diariamente citações, passagens bíblicas, reflexões, meditações guiadas, orações e músicas, agora existe a categoria “Poemas” na plataforma.

Com narração da cantora e poetisa Marcela Taís, a nova funcionalidade tem o propósito de tornar o momento devocional dos usuários ainda mais inspirador e edificante. O app pode ser baixado gratuitamente em dispositivos iOS e Android.

A ferramenta gratuita traz poesias com temas variados, que ajudam a refletir e meditar sobre diversas questões humanas. Por isso, a plataforma estimula o compartilhamento dos pensamentos do leitor com outras pessoas após o contato com aquele conteúdo. Além disso, o app traz músicas gravadas pelos próprios autores dos poemas, inspiradas nas suas produções, o que complementa ainda mais a experiência do consumidor da arte.

Este aplicativo é voltado para poetas amadores brasileiros, então também é uma forma de estimular essa forma de arte no território nacional, seguindo e comentando os trabalhos divulgados. Por conta desse viés, também é uma plataforma que funciona como porta de entrada para os novos artistas do meio, que podem compartilhar suas produções textuais e de áudios.

O nome deve ser conhecido dos fãs de poesia de longa data, porque o aplicativo é o formato digital da mais antiga revista mensal sobre o assunto, fundada em 1912. Na ferramenta, há poemas bem selecionados para a leitura no celular. Outra ótima funcionalidade da plataforma é a possibilidade de salvar artigos em guias.

Por fim, esse aplicativo também traz uma jornada poética completa, mesclando escrita, compartilhamento, recursos e publicações. Nele, é possível criar listas com os autores e poemas disponíveis, o que pode ser um belo exercício para a pessoa personalizar os conteúdos de acordo com o humor que está no dia.