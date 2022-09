Paço de Santo André recebe Festival Comida de Boteco

Da Redação



Santo André dá sequência à agenda de eventos que reúnem gastronomia, música e solidariedade. Entre sexta-feira (23) e domingo (25), o estacionamento do Paço Municipal recebe o Festival Comida de Boteco 2022, que contará novamente com o ingresso solidário – a organização sugere doação de 1 litro de leite, que será revertido ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade.

Na sexta-feira, o evento acontecerá das 18h às 22h. No sábado (24) e domingo, o festival será realizado das 12h às 22h. O Festival Comida de Boteco 2022 promete oferecer ao público variedade gastronômica, além de opções em cervejas. Outro atrativo é a parte musical. Isso porque serão diversos estilos representados durante os três dias do evento.

Na sexta-feira, quem fica responsável por agitar o público é o nacionalmente conhecido cantor Lobão, que se apresenta junto da The Vanishing Volcanoes, às 19h30. Já no sábado, a partir das 12h30, Nathalia Corte presta um tributo a Cassia Eller. Às 15h, o grupo Samba de Rainha sobe ao palco e promete levantar os presentes. A partir das 17h, a banda Black Circle traz um cover de Pearl Jam. Por fim, às 20h, o ex-Barão Vermelho Rodrigo Santos encerra o segundo dia.

No domingo, às 12h30, o Pagode do Testa assume o comando da festa. Já às 15h, a Banda Ecologia entra em cena com um tributo a Raul Seixas. Às 17h, o grupo Inovasamba traz ritmo para o evento. Por fim, a partir das 19h30, o Monallizza presta tributo a Tim Maia para encerrar o evento.

A estrutura contará com espaço kids e permitirá a entrada de animais de estimação (pet friendly). Na sexta-feira, o horário de funcionamento é das 18h às 22h. No sábado e domingo, das 12h às 22h.

Serviço:

Festival Comida de Boteco

Local: Paço Municipal de Santo André

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº - Centro

Data: de 23 a 25 de setembro

Horário: sexta-feira, das 18h às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h

Entrada solidária: 1 litro de leite