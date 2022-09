Sesi de Santo André conquista Brasileiro de Atletismo Sub-23

Pedro Lopes

Especial para o Diário



22/09/2022 | 11:22



A equipe do Sesi se sagrou campeã geral do Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-23 de 2022, somando 168 pontos. O grupo também venceu na categoria masculina, com 111 pontos. A competição foi realizada entre os dias 16 e 19 de setembro no COT (Centro Oficial de Treinamento) da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso). O torneio define a seleção Sul-Americana, e contou com a presença de mais de 650 atletas.

Darci Ferreira, técnico da equipe de atletismo do Sesi, opinou sobre a conquista. "Hoje podemos dizer que a categoria Sub-23 é tão forte quanto a adulta. Os resultados individuais dos atletas mostram que eles estão entre os melhores da categoria absoluta. Esse título vem no momento muito importante da instituição onde temos a oportunidade de mostrar para o Brasil a importância do investimento na educação, na saúde e no esporte de crianças e jovens. Todos esses atletas que ajudaram na conquista do título passaram pelos programas de formação esportiva, como Atleta do Futuro, Treinamento, Rendimento. Eles cresceram dentro do Sesi em todos os aspectos da vida porque o esporte é uma ferramenta transformadora. Temos muito a agradecer a instituição e todos os profissionais envolvidos, por sempre acreditarem no nosso trabalho."

Na equipe masculina do Sesi Santo André, um dos destaques é o atleta Erik Felipe Cardoso, que conquistou a medalha de ouro nos 100m com a marca 10.18seg e se consagrou bicampeão Brasileiro Sub-23. Ele diz como é ganhar o campeonato.

"(É) Muita felicidade. Vejo que o trabalho deu fruto e resultado. Semeio diariamente durante os treinos e quando chega na competição e nós conquistamos um bom resultado, vemos que colhemos coisas boas", diz.

Atualmente, Erik é recordista brasileiro e sul-americano dessa prova. "Sou muito grato a Deus, e sinto dentro de mim que eu ainda tenho muito mais para dar, disponho daquela vontade dentro de mim de treinar cada vez mais, e sempre que for competir, tentar superar", diz.

O velocista também conquistou a medalha de prata nos 200m fazendo seu melhor tempo pessoal com a marca 20.44seg.

Para ele, "quando o esportista melhora seu rendimento pessoal, é uma das melhores sensações que tem, pois é uma batalha muito dura para a evolução", conclui Erik, que está confirmado para integrar a seleção no Campeonato SulAmericano Sub-23 e nos Jogos Sul-Americanos de Assunção de 2022.

A equipe feminina também obteve resultados positivos. Na categoria dos 400m, a velocista Giovana Rosalia foi vice-campeã com o tempo de 53.91seg, e garantiu vaga para o Sul-Americano da categoria. No time que disputou o revezamento 4x100m, as velocistas Luiza Soares, Giovana Rosalia, Ana Cecilia Correia e Larissa Brito conquistaram a medalha de ouro com a marca 49.26seg.