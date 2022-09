Paula Fernandes desabafa sobre acidente que sofreu perto de seu aniversário: Renascemos aquele dia

22/09/2022 | 11:11



Como você viu, no dia 27 de agosto, Paula Fernandes deu um enorme susto em seus fãs ao compartilhar que tinha sofrido um acidente gravíssimo de carro. A notícia repercutiu em todas as plataformas e felizmente a cantora pôde estar de volta aos palcos. Agora nesta quinta-feira, dia 22, a cantora foi a convidada do programa Encontro e relembrou como foi desesperador o momento, mas que agora vê o acidente como um recomeço.

- Eu estou ótima, maravilhosa, estamos bem, né? Graças a Deus nós realmente renascemos aquele dia. É muito poder estar aqui. Depois de tudo que a gente passou, poder vivenciar a vida de uma maneira diferente, porque para mim foi um grande aprendizado.

Com a agenda lotada de eventos, shows e entrevistas, Paula ainda contou que antes do susto era uma pessoa muito ansiosa e estava sempre ligada no 220, mas que o acidente a fez desacelerar um pouco e viver de uma forma mais tranquila.

- As coisas pequenas se tornam menores ainda, e a gente potencializa a questão do amor, da dedicação àquilo que é importante, a gente procura priorizar aquilo que é importante para nossa vida. Vivendo um dia de cada vez, porque eu sou muito ansiosa.