Vanessa Lopes publica vídeo vestindo camisa de Neymar Jr. e recebe comentário do jogador de futebol

22/09/2022 | 11:11



Neymar Jr. agitou a web ao deixar um comentário em um vídeo de Vanessa Lopes. No vídeo publicado no Tiktok, a famosa surge dançando enquanto veste uma camisa do Paris Saint-Germain com o nome do jogador de futebol nas costas e assinada por ele.

Apesar de influenciadora ter indicado na legenda que o intuito da publicação era exibir sua nova tatuagem, a simples interação fez com que muitos internautas idealizassem um romance entre os dois.

Mostrando a tatuagem que fiz para a minha mãe sem make mesmo, cara inchada e com uma camisa com a assinatura do menino Ney que vale mais que minha casa.

O craque não deixou o vídeo passar batido e fez questão de escrever uma mensagem acompanhada de um emoji de coração vermelho.

Gostei da camisa.