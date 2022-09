Em vídeo: veja dicas de segurança sobre furto de celular

Da Redação

Do 33Giga



22/09/2022 | 10:55



Toda praticidade que o celular traz pode rapidamente se tornar um pesadelo se o dispositivo cair em mãos erradas. Esse é um dos alertas feitos pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) no fascículo Furto de Celular , lançado na última terça-feira (20).

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O material, que faz parte da Cartilha de Segurança para Internet , reúne dicas de segurança essenciais não apenas sobre o que fazer se um furto ocorrer, mas também como se preparar de forma antecipada e reduzir danos.

De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2021 , conduzida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), do NIC.br, 85% dos usuários de Internet no Brasil acessaram a rede por meio do telefone celular, o que corresponde a mais de 156 milhões de pessoas.

“O celular concentra muitas informações sensíveis, incluindo senhas e aplicativos sempre conectados. Os casos de furto de celular são crescentes, bem como de golpes e fraudes bancárias que ocorrem a partir deles. O fascículo foi elaborado para todos os usuários de Internet, é imprescindível que todos estejam bem orientados”, afirma Cristine Hoepers, gerente do CERT.br.

O fascículo detalha, por exemplo, configurações que são úteis para quando o furto de celular ocorrer, mas que devem ser pensadas antecipadamente, entre elas: proteger o chip SIM com senha, ativar a localização para que o aparelho seja apagado remotamente e fazer backups.

Já no caso de furto do aparelho, é necessário notificar as instituições financeiras, contatar a operadora de celular para desativar o chip SIM e bloquear o IMEI do aparelho, fazer boletim de ocorrência e trocar senhas, entre outras medidas. Confira o fascículo na íntegra, clicando este link .

Vídeos Cidadão na Rede

De forma complementar ao fascículo Furto de Celular, o Cidadão na Rede, projeto do Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Redes e Operações (Ceptro.br), do NIC.br, que difunde e incentiva boas práticas relacionadas à cidadania digital e ao bom uso da Internet, lançou os vídeos “ O que é IMEI “ e “ Apagando os dados do celular remotamente “.

São vídeos curtos, de 15 segundos cada, com instruções e detalhamento adicional ao conteúdo do fascículo. Confira ambos abaixo.

A partir dos vídeos e descrição de cada um deles, os usuários entendem, por exemplo, que o IMEI é uma espécie de documento de identidade para um dispositivo móvel, além da importância de anotá-lo ao adquirir um aparelho novo.

Também conhecem o passo a passo para, em diferentes sistemas operacionais, deletar remotamente todo o conteúdo do celular. Relacionados ainda com o assunto, o Cidadão na Rede já disponibiliza vídeos sobre furto de celular, uso de senhas fortes para evitar fraudes, como recuperar contas e dados após o furto, entre outros.