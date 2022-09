BC da África do Sul eleva taxa de juros de 5,50% a 6,25%, em decisão dividida

22/09/2022 | 10:43



O Banco Central da África do Sul decidiu nesta quinta-feira, 22, elevar sua taxa básica de juros de 5,50% a 6,25%. Durante entrevista coletiva, o presidente da instituição, Lesetja Kganyago, destacou que os riscos à inflação ainda são de alta, diante de impactos como a guerra na Ucrânia e seus efeitos. Três dirigentes votaram pela alta adotada, enquanto outros dois preferiam uma elevação maior agora, de 100 pontos-base.

O BC sul-africano diz que, por fatores como o crescimento mais fraco que a tendência de longo prazo na China, a inflação elevada e a rápida normalização na política monetária nos EUA, que afeta o crescimento neste país, reviu em baixa a projeção de crescimento global neste ano, de 3,3% em julho para 3,0%. Para 2023, ela foi cortada de 2,5% na projeção anterior para 2,0%.

A economia da própria África do Sul deve crescer 1,9% neste ano - na projeção anterior, o BC esperava alta de 2,0%. Já para 2023 e 2024 as expectativas são de avanço de 1,4% e 1,7% do PIB, respectivamente.

A projeção do BC sul-africano para o índice cheio da inflação ao consumidor foi mantida para este ano, em 6,5%. Para 2023, foi revisada em baixa, de 5,7% a 5,3%.

Por outro lado, a instituição reforçou que "o risco à perspectiva de inflação está voltado para cima", por fatores como a guerra na Ucrânia e seu impacto nos preços do petróleo.