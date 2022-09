Homem é preso após tentativa de roubo em ônibus

Renan Soares

22/09/2022 | 10:09



Um homem foi preso na noite de ontem (21), no Jardim do Lago, após tentativa de roubo em um dos ônibus intermunicipais que cortam São Bernardo. De acordo com informações da PM (Polícia Militar), o autor tentou roubar, com arma falsa, R$ 75 reais do porta-notas do veículo de transporte coletivo. Após ameaças ao motorista, os próprios passageiros contiveram o homem e chamaram a polícia.

O fato ocorreu na rua Lago da Mangueira, por volta das 20h15. PMs do 6° Batalhão de São Bernardo receberam a informação sobre o roubo com arma de fogo em um ônibus intermunicipal da Next Mobilidade. O suspeito já estava contido pelos passageiros, mas ao se deparar com a PM o homem se desvencilhou e tentou fugir.

“O autor estava inicialmente detido por populares, porém, conseguiu se desvencilhar com a chegada da equipe. Conseguimos, com o uso da força necessária para conter a agressividade do criminoso, detê-lo”, informou a PM. Foi preciso usar algemas, já que o homem estava agressivo, tentando sair da viatura, mesmo após ser detido.

O dinheiro foi devolvido ao motorista e a arma falsa foi apreendida. A ocorrência foi registrada no 3° DP (Distrito Policial) de São Bernardo.