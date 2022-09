Charge - 22 de setembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



22/09/2022 | 09:39



Mais uma má notícia aflige os trabalhadores do parque industrial do Grande ABC. Após Toyota e Mercedes-Benz divulgarem que realizarão demissões em suas plantas de São Bernardo, agora a fundição Tupy, que produz componentes estruturais em ferro fundido, anunciou anteontem (20) para os seus 220 funcionários da filial de Mauá que as atividades da unidade serão encerradas no dia 30 de setembro.