Empresa fica sem energia após acidente em avenida

Lara Delon

Especial para o Diário



22/09/2022 | 08:58



A empresa de ar condicionado para veículos Royce Connect está sem energia desde a última quinta-feira (15), após um acidente de carro na Avenida dos Estados, em Santo André. O veículo bateu em um poste responsável pelos cabos de força que alimentam o local com eletricidade. Até o momento, a Enel São Paulo não religou a energia no local.

Desde o ocorrido, a empresa está operando via gerador, que só funciona à base de diesel. O líder de manutenção da Royce, Adriano Elias, afirma que, em média, são mais de 200 litros de combustível por dia e um gasto de, aproximadamente, R$ 30 mil durante o período.

Segundo Adriano, era necessário que a empresa fizesse a troca dos cabos para que a Enel São Paulo pudesse religar a energia. "Eles (Enel) vieram e trocaram o poste da rua, que estava prestes a cair. Então, na sexta e no sábado, a gente trocou os cabos que alimentam a empresa e, segunda de manhã, entramos em contato com a Enel, via e-mail, para eles virem vistoriar a cabine e ligar. Deram o dia inteiro para a gente ficar esperando e só chegaram 21h. Porém, eles alegaram que não poderiam religar a energia do poste sem fazer a vistoria e que, a equipe que estava lá, não faria essa vistoria", disse.

Em contato com a Enel, a supervisora financeira da empresa, Daniela Saldanha, realizou mais de oito chamados, que ainda não foram solucionados. "Eu entrei em contato com a gestora da nossa conta e ela me informou que não tem nenhum chamado aberto, que era um problema interno do cliente, como se o problema fosse nosso", afirmou.

Desde o último chamado, realizado ontem, a companhia elétrica agendou uma visita até o local, com o prazo até 18h11 para a vistoria. De acordo com Daniela, a inspeção não foi efetuada.

OUTRO LADO

Questionada pelo Diário, a Enel afirmou que o cliente já foi orientado sobre os procedimentos a serem adotados.