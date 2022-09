BC da Noruega eleva juro básico a 2,25% e prevê nova alta em novembro

22/09/2022 | 08:59



O Banco Central da Noruega elevou nesta quinta-feira sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, para 2,25%, e previu que um novo aumento em novembro é "provável".

A decisão do BC norueguês veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

O Norges Bank, como é conhecido o BC da Noruega, alterou a trajetória de sua principal taxa de juros levemente, sugerindo que elevará a taxa um pouco antes do previsto anteriormente, mas o pico em torno de 3,25% ficou inalterado. Sua previsão é que o juro básico suba para cerca de 3% ao longo do inverno.

"A inflação está notavelmente acima da nossa meta de 2%, e há perspectivas de que a inflação permaneça alta por mais tempo do que projetado anteriormente. Estamos elevando o juro básico com o objetivo de trazer a inflação para baixo", afirmou a presidente do BC norueguês, Ida Wolden Bache, em comunicado.