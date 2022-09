TikTok e LANCE! procuram influenciador para a Copa do Mundo; veja como se candidatar

Da Redação

Do 33Giga



22/09/2022 | 08:55



O LANCE! e o TikTok anunciaram o primeiro concurso Seleção Influencer L!. O projeto tem como objetivo encontrar um novo criador de conteúdo digital esportivo.

Basta um celular (ou câmera) na mão e um vídeo curto postado no TikTok para participar da Seleção Influencer L!. A pessoa que vencer estará junto da equipe L!, no Brasil, na elaboração de conteúdos durante a Copa do Mundo 2022.

A Seleção Influencer L!. começa na próxima segunda-feira (26) e irá até semanas antes do Mundial.

O processo seletivo terá três etapas com um júri – conhecido nas redes sociais – na coordenação. Os influenciadores Daniel Braune, Dan Lessa e Bia Bonancin serão os jurados do concurso e ajudarão o LANCE! na escolha.

Como participar?

Primeiramente, siga o perfil oficial do L! (lancedigital) no TikTok e nas redes sociais para não perder as datas e informações sobre o concurso. Os futuros influenciadores que desejam participar precisam postar um vídeo criativo, inédito e exclusivo no TikTok a partir de 26/09 utilizando a hashtag #influencerlance.