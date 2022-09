Chorando, Marcos Mion fala sobre agressão a menino autista e desabafa sobre o próprio filho: - Não tenho como não imaginar meu filho nessa situação

22/09/2022 | 08:10



Sempre que pode, Marcos Mion fala sobre sua luta pela inclusão social, que começou principalmente por conta de seu filho mais velho, Romeo, que tem 17 anos de idade e é atípico. Por conta disso, o apresentador desabafou no Instagram na última quarta-feira, dia 21, após assistir a um vídeo de adolescentes agredindo um jovem supostamente atípico. Durante sua fala, muito tocante, o apresentador se emociona ao falar do assunto e diz temer pela integridade física do filho.

- É uma situação de extrema covardia. O vídeo me embrulhou, me deu ânsia de vômito. Eu já chorei, porque não tenho como não imaginar meu filho nessa situação, vivendo num mundo que não compreende, não respeita, que não entende o autismo e que agride fisicamente o autista por ele ser autista. Luto muito para um mundo mais consciente, que respeite mais, e para que as pessoas cresçam sendo melhores, mais legais, e que respeitam inclusão e diversidade. Faço tudo que posso e tenho muito medo de que alguma coisa assim aconteça com o Romeo, como qualquer pai de qualquer criança autista. É um medo constante porque é como você ver a pureza mais pura que existe no mundo ser incompreendida, abusada e sofrendo agressão, começa ele.

Visivelmente abalado e com lágrimas nos olhos, Mion continua:

- O que cabe a mim, é olhar para a família desse autista e dizer: Vocês não estão sozinhos, tem muita gente que sofre com vocês. Eu mando todo o meu coração e todo o meu amor para vocês e para o filho de vocês, que ele nunca mais passe por isso. E que, acima de tudo, ele consiga passar por cima disso porque o cognitivo dele pode não trabalhar 100% e ele não entender o que aconteceu até agora. Se fosse com o Romeo, por exemplo, ele não entenderia o motivo daquilo ter acontecido. Agora falando diretamente para você: você é muito maior do isso, que esses moleques. Fica muito longe deles. Eles não valem nada, não merecem sua amizade e sua presença... infelizmente a gente ainda tem que enfrentar coisas assim, mas eu vou morrer lutando para que nossa comunidade seja aceita e respeitada.