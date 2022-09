CDF, ñoño e ratón: estudo mostra apelidos dos nerds ao redor do mundo

Da Redação

Na escola ou na faculdade, muita gente já teve apelidos. Para aqueles estudantes engajados e superinteligentes, um estudo da plataforma online de idiomas Preply revela que existem centenas de termos em diferentes partes do mundo.

Em português, a sapiência é comparada ao ferro nos apelidos dos alunos inteligentes. No Brasil, o acrônimo CDF, para a expressão c* de ferro é a mais popular. Em Portugal, a palavra marrão (um martelo de ferro que quebra pedra) conquistou os corredores escolares.

C*, cabeça ou Caxias?

Um dos apelidos para os alunos inteligentes mais utilizado no Brasil é a sigla CDF, mas seu significado já foi atribuído a várias expressões na cultura popular. A mais conhecida é a c* de ferro para fazer alusão à pessoa que passa várias horas sentada estudando.

Outras histórias contam que a expressão surgiu nos quartéis antigos. Quando alguém era muito disciplinado, os colegas o chamavam de Caxias em alusão ao patrono do exército brasileiro, Duque de Caxias, tido como referência de soldado. Quando o militar era muito Caxias, era chamado de “Caxias de F*dê” ou CDF.

Entre esses apelidos, há também a versão mais amigável: cabeça de ferro.

Apelidos de nerds ao redor do mundo: veja como são chamados por aí / Crédito da imagem: www.preply.com

Grande cérebro

Vários países da América Latina usam termos que aludem a um grande cérebro ou cabeça para apelidar seus estudantes brilhantes. Na Venezuela e República Dominicana, eles são chamados de cerebro e cerebrito.

O Paraguai e Uruguai chamam seus nerds de bochos, sinônimo para a palavra cabeça. Mas há quem atribua a inteligência aos grandes pensadores latinos. Em Cuba, o termo Abelardito/a é usado para se referir a pessoas muito inteligentes, termo que vem do filósofo francês Pierre Abélard, reconhecido como um dos grandes gênios da história da lógica. Mas geralmente é usado de forma pejorativa… Olha aquele Abelardito.

No Chile é usado Mateo/a, este termo deriva de Prometeu que era o deus grego do fogo. Prometeu usou sua inteligência para enganar o deus Zeus para devolver o fogo aos mortais. Portanto, essa palavra é usada para se referir à pessoa mais trapaceira da classe. No entanto, o significado atual é o de preferido do professor.

No México, os alunos inteligentes ganharam um apelido conhecido em todo o mundo: ñoño, mesmo nome do filho do Senhor Barriga, personagem da série Chaves, criada por Roberto Gómez Bolaños. Ñoño era um estudante dedicado e ingênuo da classe.

No espanhol, o termo ñoño é sinônimo de velho e é utilizado para fazer alusão a monges ou tutores, mas o México criou o seu próprio significado. Segundo o Dicionário de Espanhol Mexicano, ñoño é um adjetivo para alguém brega, bobo, antiquado ou muito apegado às suas funções.

Em alguns países, os alunos inteligentes são comparados a animais. O termo nerd na Espanha, Empollón, vem do ato de incubação das galinhas e do tempo que passam em seus ovos, semelhante ao tempo que o aluno passa em seus livros.

Nomes de animais

Os sírios chamam os alunos de tays (cabras), e os turcos podem chamá-lo de Inek ögrenci (vaca) para estudar. Na Albânia, no entanto, você seria um budalla, termo que deriva da palavra ganso. Nesses casos, é a forma convulsiva que esses animais pastam que está associada ao tempo que os alunos passam nos deveres de casa.

Em países asiáticos como China, Indonésia e Vietnã as pessoas que estudam muito são chamadas de shudaizi, Kutu Buku e M?t Sách, termos que significa “ratos de biblioteca”, um apelido comum usado para falar daqueles que devoram livros. Em países de língua espanhola, o termo rato de livros também é amplamente utilizado.

Mas há quem também compare os nerds a objetos resistentes e noturnos. Um exemplo é a palavra secchione/a. Na Itália vem de segión que por sua vez vem de uma palavra lombarda gamela, baldes de alumínio resistentes que os soldados costumavam comer durante a guerra.

A palavra britânica swot também implica que ser inteligente exige um grande esforço, pois deriva do substantivo saxão antigo swêt (suor). O termo filipino Magsunog ng kilay significa olhos de fogo e é entendido como os olhos do estudante pobre que tem que ler com pouca luz. Na mesma linha, o termo daafour (fogão a gás) é usado na Arábia Saudita.

Um estudo dedicado

Para chegar aos termos, a Preply analisou as tradução de nerd em dicionários, fóruns, além de contar com com especialistas de mais de 80 países em todos os seis continentes.