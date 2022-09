Confira todos os ganhadores do prêmio Bibi Ferreira 2022

22/09/2022 | 03:10



A 9° edição do prêmio Bibi Ferreira aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 21, e levou grandes nomes da atuação brasileiro ao Teatro Santander, em São Paulo. A premiação celebrou os 100 anos da famosa dramaturga que dá nome a celebração e prestigiou tanto peças em prosa quanto musicais. A noite foi cheia de emoção e bom-humor com os mestres de cerimônia Alessandra Maestrini e Miguel Falabella.

Atrizes e atores consagradas como Marisa Orth, Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo ganharam prêmios por suas performances. Mas, nesta noite, tivemos um fato histórico, pela primeira vez, em nove edições, uma mulher trans levou para casa um Bibi Ferreira, Marina Mathey emocionou o público com seu discurso e ainda disse que quer ver muito mais mulheres trans brilhando nos palcos.

A celebração ainda lembrou de pessoas que já encatarram o público, mas que morreram, como Jô Soares e Cláudia Jimenez. E também fez questão de homenagear Juca de Oliveira com um prêmio de honra e prestigiar a peça Chicago como ganhadora do voto popular. A seguir, confira todos os ganhadores da 9° edição do prêmio Bibi Ferreira

Teatro musical

MELHOR MUSICAL

A Família Addams ? T4F Entretenimento

Brenda Lee, O Palácio das Princesas ? Núcleo Experimental

Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate ? Instituto Artium de Cultura

Chicago ? IMM e Egg Entretenimento

Conserto Para Dois, O Musical ? Raia Produções

Donna Summer, Musical ? Atual Produções e Bárbaro!

Sweeney Todd ? Del Claro Produções e Firma de Teatro

MELHOR MUSICAL BRASILEIRO

Bom Dia Sem Companhia ? Encanto Artístico e Enxame Produções Culturais

Brenda Lee, O Palácio das Princesas ? Núcleo Experimental

Conserto Para Dois, O Musical ? Raia Produções

Nautopia ? Eureka Entretenimento, Pulsar Ideias e H Produções

Tatuagem ? Movicena Produções e Cia. da Revista

MELHOR ATRIZ EM MUSICAIS

Andrezza Massei ? Sweeney Todd

Carol Costa ? Chicago

Cláudia Raia ? Conserto Para Dois, O Musical

Karin Hils ? Donna Summer, Musical

Marisa Orth ? A Família Addams

Verónica Valenttino ? Brenda Lee, O Palácio das Princesas

MELHOR ATOR EM MUSICAIS

Jarbas Homem De Mello - Conserto para Dois, O Musical

Marcel Octavio - Assassinato para Dois

Murilo Rosa ? Barnum ? O Rei do Show

Rodrigo Lombardi ? Sweeney Todd

Velson D?Souza ? Silvio Santos Vem Aí!

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MUSICAIS

Giulia Nadruz ? Barnum ? O Rei do Show

Kiara Sasso ? Barnum ? O Rei do Show

Lilian Valeska ? Chicago

Marina Mathey ? Brenda Lee, O Palácio das Princesas

iPamela Rossini ? A Família Addams

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MUSICAIS

André Torquato ? Tatuagem

Fred Silveira ? A Família Addams

Gui Leal - Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Lucas Cândido ? Chicago

Rodrigo Miallaret ? Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

REVELAÇÃO EM MUSICAIS

Cleomácio Inácio ? Tatuagem

Dennis Pinheiro ? Sweeney Todd

Diva Menner ? Barnum ? O Rei do Show

Marina Mathey ? Brenda Lee, O Palácio das Princesas

Verónica Valenttino ? Brenda Lee, O Palácio das Princesas

MELHOR DIREÇÃO EM MUSICAIS

Federico Bellone ? A Família Addams

John Stefaniuk ? Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Kleber Montanheiro ? Tatuagem

Miguel Falabella ? Donna Summer, O Musical

Zé Henrique de Paula ? Sweeney Todd

MELHOR DIREÇÃO MUSICAL EM MUSICAIS

Daniel Rocha ? Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Marcelo Caldi ? A Hora Da Estrela Ou O Canto De Macabéa

Marco França ? Tatuagem

Thiago Gimenes ? Barnum ? O Rei do Show

Thiago Rodrigues ? A Família Addams

MELHOR ARRANJO ORIGINAL EM MUSICAIS

Carlos Bauzys ? Donna Summer, O Musical

Marco França ? Morte e Vida Severina

Marco França ? Tatuagem

MELHOR COREOGRAFIA EM MUSICAIS

Bárbara Guerra ? Donna Summer, O Musical

Gabriel Malo ? Cabaré dos Bichos

Katia Barros ? Conserto para Dois

MELHOR CENOGRAFIA EM MUSICAIS

Federico Bellone ? A Família Addams

Rogério Falcão ? Barnum ? O Rei do Show

Zezinho Santos e Turíbio Santos ? Donna Summer, O Musical

MELHOR FIGURINO EM MUSICAIS

Fabio Namatame ? A Família Addams

João Pimenta ? Sweeney Todd

Theo Cochrane ? Donna Summer, O Musical

MELHOR VISAGISMO EM MUSICAIS

Dhiego Durso e Feliciano San Roman ? Sweeney Todd

Dicko Lorenzo ? Conserto para Dois, O Musical

Eliseu Cabral e Feliciano San Roman ? A Família Addams

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL EM MUSICAIS

Anna Toledo ? Conserto para Dois, O Musical

Daniel Salve ? Nautopia

Fernanda Maia ? Brenda Lee, O Palácio das Princesas

MELHOR LETRA E MÚSICA EM MUSICAIS

Anna Toledo , Thiago Gimenes e Tony Lucchesi ? Conserto para Dois, O Musical

Daniel Salve ? Nautopia

Elton Towersey e Vitor Rocha ? Bom dia Sem Companhia

MELHOR VERSÃO EM MUSICAIS

Fernanda Maia ? Sweeney Todd

Mariana Elisabetsky e Victor Mühletahler ? Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Rafael Oliveira ? Naked Boys Singing

MELHOR DESENHO DE LUZ EM MUSICAIS

Caetano Vilela ? Donna Summer, O Musical

Mike Robertson ? Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Valerio Tiberi e Emanuele Aglati ? A Família Addams

MELHOR DESENHO DE SOM EM MUSICAIS

Marcelo Claret ? Morte e Vida Severina

Gastón Briski ? Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Tocko Michelazzo ? Barnum, O Rei do Show

Teatro de prosa

MELHOR PEÇA

A Flor Do Meu Bem Querer ? OPUS Entretenimento

Brilho Eterno ? Solo Entretenimento, Palco 7 Produções, Rega Início Produções e Reynaldo Gianecchini

Misery ? WB EntretenimentoTectônicas ? Brancalyone Produções Artísticas e SESI-SPTerremotos ? Tozi Produções e SESI-SP

MELHOR ATRIZ EM PEÇA DE TEATRO

Claudia Missura ? Benditas Mulheres

Lilia Cabral ? A Lista

Marisa Orth ? Barbara

Mel Lisboa ? Misery

Paloma Bernardi ? Terremotos

MELHOR ATOR EM PEÇA DE TEATRO

André Garolli ? Tectônicas

Eduardo Martini ? Simplesmente Clô

Luiz Amorim ? O Vendedor de Sonhos

Marcelo Airoldi ? Misery

Reynaldo Gianecchini ? Brilho Eterno

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO

Giulia Bertolli ? A Lista

Grace Gianoukas ? Procuro o homem da minha vida, marido já tive

Regina Maria Remencius ? Terremotos

Renata Brás ? Brilho Eterno

Totia Meireles ? Procuro o homem da minha vida, marido já tive

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO

Giovani Tozi ? Terremotos

Luiz Guilherme ? Terremotos

Marcelo Ullman ? A Pane

Nilton Bicudo ? A Flor Do Meu Bem Querer

Oswaldo Mendes ? A Pane

MELHOR DIREÇÃO EM PEÇA DE TEATRO

Bruno Guida ? Barbara

Eric Lenate ? Misery

Jorge Farjalla ? Brilho Eterno

Marco Antônio Pâmio ? Terremotos

Mika Lins ? Pós ? F

MELHOR CENOGRAFIA EM PEÇA DE TEATRO

Duda Arruk ? Terremotos

Eric Lenate ? Misery

Marcelo Lazzaratto ? Tectônicas

Rogério Falcão ? Brilho Eterno

Zezinho Santos e Turíbio Santos ? A Mentira

MELHOR FIGURINO EM PEÇA DE TEATRO

Fábio Namatame ? Terremotos

Fábio Namatame ? Teatro pra quem não gosta

MELHOR DRAMATURGIA EM PEÇA DE TEATRO

Célia Forte ? Benditas Mulheres

Gustavo Pinheiro - A Lista

Juca de Oliveira - A Flor Do Meu Bem Querer

Samir Yazbek ? Tectônicas

MELHOR DESENHO DE LUZ EM PEÇA DE TEATRO

Cesar Pivetti ? Brilho Eterno

Wagner Antônio ? Terremotos

Wagner Freire ? Tectônicas