Ronaldo diz que acesso é a cereja do bolo no Cruzeiro: 'Hoje é o dia da glória'

21/09/2022 | 23:27



O jogo com o Vasco estava nos minutos finais e Ronaldo não se continha na beirada do campo no Mineirão. Dava pulinhos de ansiedade e não escondia a euforia com a vitória por 3 a 0 e o consequente acesso à elite nacional após três temporadas disputando a Série B. Assim que o árbitro apitou o fim do jogo, saiu distribuindo abraços e "invadiu" o gramado para festejar com os jogadores. "Hoje é o dia de glória."

Responsável pela administração da SAF do Cruzeiro, o Fenômeno investiu pesado no clube que o lançou para o futebol com intuito de acabar o sofrimento da equipe na Segunda Divisão. Reformulou o elenco, não renovou contrato com o ídolo Fábio, e garantiu que a equipe lutaria até o fim pelo acesso. Com sete rodadas de antecedência, veio a confirmação do discurso otimista do ex-jogador e agora investidor.

"Isso aqui é só a cereja do bolo, porque trabalhamos muito para mecerer isso. É uma noite especial de mais, e só tenho a agradecer aos jogadores, à comissão técnica e a toda equipe envolvida. Todos estão de parabéns, principalmente essa torcida, que sofreu quase três anos. Hoje é dia de glória e temos de agradecer o apoio que nos deram desde o início", afirmou, emocionado, ao SporTV. "Vamos comemorar hoje e por alguns dias, depois vamos pensar no ano que vem."

Ronaldo sabe que muitos clubes vêm sofrendo com o efeito sanfona de subir e na temporada seguinte cair e não quer que isso ocorra com o Cruzeiro. O planejamento é voltar à elite para nunca mais sair, por isso prevê um trabalho árduo com a complicada dificuldade financeira pela qual o clube passa.

"A gente vai falar sobre isso (montagem do grupo de 2023) na hora certa, hoje é só comemorar o acesso matemático", repetiu. "Não podemos esquecer a imensa dificuldade financeira que estamos atravessando. "Mas a gente vai dar um jeito, contamos com uma equipe talentosa demais, que valorizou nosso sacrifício com esforço e talento."

Artilheiro do Cruzeiro na Série B, agora com 10 gols, o atacante Edu também valorizou demais o trabalho realizado pelo clube na temporada. "Primeiro, estou muito satisfeito, orgulhoso de tudo que a gente fez no ano. Quando chegamos, era uma fase delicada do clube, do torcedor, muitos jogadores eram desconhecidos, mas desde início sabíamos quanto a torcida merecia", enfatizou.

E seguiu com sua comemoração, agradecendo a Ronaldo e ao esforço dos companheiros. "A camisa do Cruzeiro é pesada, gigante. Colocamos na cabeça que um só não faria a diferença, e sempre ficamos pensando no coletivo. Com muita luta, suor, tinha dia que a gente não aguentava mais no treino e gritava: 'vamos, vamos'. (O acesso) É fruto do que a gente vem fazendo desde o dia 4 de janeiro. Abrimos mão de muita coisa por esse momento. É um dia para a história de todo cruzeirense. Temos de agradecer ao Ronaldo, à SAF, tudo que vêm fazendo pela gente. O resultado é isso aí, essa bela festa. Agora é comemorar."