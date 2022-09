Ministro da Agricultura seria pessoa de bem e que conhece o agro, diz Lula

21/09/2022 | 21:31



O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou em entrevista ao Canal Rural, que, se eleito, o ministro da Agricultura será uma pessoa "de bem" e que "conheça o agronegócio e o mundo das exportações". "Uma pessoa que tenha sensibilidade e olhar para esse País. Será uma pessoa que será motivo de orgulho", disse o candidato.

Lula não citou eventuais nomes para um possível futuro governo, mas entre os cotados pelo setor para um eventual ministério em seu governo estão o deputado federal e ex-ministro da Agricultura do governo Dilma, Neri Geller (PP-MT), e o senador licenciado Carlos Fávaro (PSD-MT), que compõem o núcleo de interlocução da campanha petista com o setor produtivo. Em acenos de que escolherá como ministro alguém do setor, Lula citou os ex-ministros da Agricultura de sua gestão, Roberto Rodrigues e Reinhold Stephanes.

Na tentativa de acenar ao setor, que mostra preferência majoritária pelo presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e com o qual está estremecido, Lula disse ter muitos amigos no agronegócio e atribuiu as tensões a "pessoas menores" que "não querem se comportar com a seriedade que o mundo exige". "Nós vamos conversar como brasileiros civilizados", disse o ex-presidente sobre uma possível relação com o agro se voltar a comandar o País.

Lula declarou que a Alemanha não dará palpites na Amazônia, mas que a produção agrícola no País não pode ser feita de maneira equivocada em determinados biomas. "Em vez de derrubar mais matas, vamos recuperar terras degradadas", declarou o ex-presidente. "A agricultura é um valor e um bem para esse País."