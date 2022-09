Polícia prende um dos líderes do PCC em Diadema

Da Redação



21/09/2022 | 18:31



A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira (21), em Diadema, Felipe Xavier Barreto dos Santos, de 30 anos, conhecido como Tropa, por tráfico de drogas.

De acordo com informações da polícia, Tropa é apontado como um dos integrantes da cúpula da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Ele foi detido por policiais do 1º Distrito Policial de Diadema, que já investigavam as ações do suspeito no Grande ABC. Tropa foi preso com grande quantidade de drogas e uma arma, segundo a polícia.

Ainda de acordo com policiais, o traficante tem experiência militar e treinava integrantes do PCC no uso de armamentos.