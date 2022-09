Promotoria de São Bernardo promove evento para estimular reflexões contra bullying nas escolas

Da redação



21/09/2022 | 18:13



A Promotoria de Justiça de São Bernardo promove, nesta quinta e sexta-feiras (22 e 23), o "Seminário Bullying: Violência, Sinais e Riscos", com atividades na Universidade Metodista de São Paulo. A iniciativa faz parte do programa "Parceria na construção de uma cultura de paz no ambiente escolar", desenvolvido pela Promotoria para enfrentar a prática de atos infracionais por parte de alunos das escolas públicas do município.