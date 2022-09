Correção: Premier League vai banir torcedor invasor de campo ou com sinalizador

21/09/2022 | 16:50



Os torcedores que invadirem o campo ou usarem objetos como sinalizadores, bombas e pirotecnia nos jogos da Premier League inglesa serão banidos automáticos dos estádios por um período mínimo de um ano.

Os clubes da primeira divisão inglesa concordaram em introduzir a sanção com efeito imediato nesta quarta-feira em uma reunião de acionistas da liga, como parte das medidas para o combate do comportamento anti-social nos jogos.

A Premier League informou que as proibições podem ser estendidas a acompanhantes que participem de tal conduta. A proibição é aplicável a partidas disputadas no campo da equipe e no do adversário.

Preocupações foram levantadas sobre questões de segurança dentro dos estádios após incidentes que marcaram o final da temporada passada na Premier League e ligas inferiores. Entre eles, o técnico do Crystal Palace, Patrick Vieira, chutou um torcedor do Everton que o estava provocando durante uma invasão de campo em Goodison Park, enquanto em Sheffield, o capitão do time local, Billy Sharp, levou uma cabeçada no rosto de um torcedor do Nottingham Forest no final de um jogo de playoff no campeonato da segunda divisão. O invasor foi condenado a 24 semanas de prisão.

Outras medidas a serem implementadas incluem uma revista mais criteriosa na entrada dos torcedores nos estádios, aumento do uso de cães farejadores e um trabalho rápido para a retirada nas mídias sociais de vídeos de fãs com comportamento ilegal.