Flora Matos desabafa na web e diz ter sido trocada por Luísa Sonza em projeto

21/09/2022 | 16:11



Eita! Na última terça-feira, dia 20, Flora Matos usou sua conta no twitter para desabafar sobre uma situação para lá de desagradável. Segundo a cantora, ela havia combinado com produtora Pineapple Storm Records de participar do projeto musical Poesia Acústica 13, porém, sem aviso prévio, o combinado acabou não acontecendo.

Para piorar, ela ainda deu a entender que foi substituída por Luísa Sonza, que agora é uma das vozes femininas no projeto que reúne diversos rappers.

Eu cancelei minha parte no Poesia 12, mas tinha ficado combinado de eu estar no 13. Por algum motivo, a Pineapple não me informou que eu não estaria mais no 13, foi quando eu soube que a Luisa estaria. Mandei mensagem mas sem resposta da Pineapple. Me senti mal? Sim, obrigada.