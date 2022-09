Mark Zuckerberg anuncia que será papai pela terceira vez

21/09/2022 | 15:10



Uma semana cheia de anúncios de gravidez! Nesta quarta-feira, dia 21, o dono do Facebook, Instagram e Whatsapp anunciou a gravidez de sua esposa. Mark Zuckerberg e a amada, Priscilla Chan, tem dez anos de casados e duas filhas: Maxima, de 6 anos de idade, e August, com 5 anos de idade.

O casal se conheceu em 2003, quando ambos estavam na universidade, se mudaram para a mesma casa em 2010 e se casaram em 2012. Segundo informações da revista People, a festa de casamento, inclusive, foi uma surpresa para os convidados - eles acreditavam que estavam indo à uma celebração pela formatura da noiva e foram recebidos com uma cerimônia matrimonial.

Com rostos sorridentes, o papai em dose tripla compartilhou as boas novas em seu Instagram, com a seguinte legenda:

Muito amor. Feliz em anunciar que Max e August ganharão uma irmãzinha nova ano que vem!