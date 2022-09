Cármen Lúcia manda apagar vídeo que acusa Lula de ser contra o agro

21/09/2022 | 14:58



A ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atendeu a pedido da campanha do ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e determinou a exclusão de vídeos que acusam o petista de querer eliminar o agronegócio do Brasil com ajuda do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). A decisão foi publicada na última segunda-feira, 19.

Os advogados da campanha de Lula argumentaram que agências de checagem jornalística já demonstraram que essa promessa nunca foi feita pelo petista. Disseram ainda que o ex-presidente, pelo contrário, promoveu medidas de incentivo e subsídio ao agronegócio durante seu governo.

Cármen Lúcia entendeu que o caso "trata-se de estratégia de desinformação, com evidente distorção dos fatos" e que a publicação ofende à honra e à imagem do candidato.