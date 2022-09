Selena Gomez apoia instituição brasileira voltada à saúde mental

21/09/2022 | 14:55



Selena Gomez anunciou nesta quarta-feira, 21, que a Rare Beauty, sua marca de cosméticos por meio do Rare Impact Fund e com apoio da BrazilFoundation, destinará recursos ao Movimento Mulheres de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, organização com trabalhos voltados ao cuidado com a saúde mental.

A inspiração para a iniciativa veio da própria experiência da cantora norte-americana. "Descobrir como gerenciar minha saúde mental nem sempre foi fácil, mas é algo em que estou constantemente trabalhando. Espero que, compartilhando minha história e usando minha marca e plataforma para falar e conectar mais pessoas a recursos que apoiem a saúde mental, eu possa ajudá-las a lidar com isso também", declarou Selena ao site da Rare Beauty.

A marca doa 1% de todas as vendas para o Rare Impact Fund e também arrecada fundos adicionais junto a entidades filantrópicas, empresas parceiras e doadores individuais, com o objetivo de ampliar o acesso a serviços de saúde mental em ambientes educacionais.

Com ampla expertise em filantropia estratégica, a BrazilFoundation foi escolhida para ser parceira do Rare Impact Fund no País por conta de sua capacidade de sistematizar o investimento social eficiente e de fazer o monitoramento de longo prazo.

"A saúde mental ainda é um tema tabu, e quem sofre de algum tipo de transtorno geralmente é estigmatizado ou até mesmo apartado da sociedade, o que pode ter consequências ainda mais graves. Por isso, é de suma importância o trabalho desenvolvido pelas instituições que recebem o apoio do Rare Impact Fund, e ter a Selena como porta-voz de uma causa tão urgente ajuda a ampliar a discussão e a desmistificar o tema", comenta Rebecca Tavares, CEO da Brazil Foundation.

Fundado em 1989, o Movimento Mulheres de São Gonçalo dedica atenção especial a projetos de atendimento a crianças, adolescentes e jovens que sofrem ou apresentam sintomas psíquicos decorrentes de violência doméstica e/ou exploração sexual, oferecendo apoio psicossocial e jurídico gratuito.

Além do Movimento Mulheres de São Gonçalo, o Rare Impact Fund também destinará recursos ao Instituto Cactus, de São Paulo.