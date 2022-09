Galvão Bueno terá despedida honrosa e garante: - Não farei mais nada em televisão se não for na Globo

21/09/2022 | 14:11



Com a proximidade da sua aposentadoria, Galvão Bueno participou de uma coletiva sobre a Copa do Mundo e se emocionou ao falar sobre a sua despedida da emissora Globo.

- A pergunta que eu mais tenho respondido é como eu estou me preparando, o que vou dizer, qual vai ser a última frase. Eu estou para completar 50 anos de televisão e sempre vivi de juntar palavras. Minha vida sempre foi ser equilibrista, juntando as palavras tentando passar a emoção para quem está assistindo.

Galvão também contou que ainda não sabe o que irá falar em sua despedida, mas tem apenas um pedido:

- Como eu posso imaginar o que eu vou dizer? O que eu peço é que a Seleção Brasileira esteja ao meu lado no dia 18 de dezembro e que possa lutar pelo hexa. Me emociono só de imaginar.

Mesmo com o seu contrato chegando ao fim no final deste ano, Galvão adiantou que ainda poderemos vê-lo na TV, mas apenas na Globo:

- Não farei mais nada em televisão se não for na Globo. Estamos conversando sobre algumas participações pontuais. Não existe contrato ainda, mas quem sabe convites para falar algumas bobagens em alguns programas, não? Narração não faço mais, a última será em 18 de dezembro, na final da Copa do Mundo. Mas outras coisas, quem sabe.

Para a grande despedida de Galvão, a emissora está trabalhando em dois especiais. O primeiro será a transmissão do Bem Amigos, programa que ele comanda no Sportv, na Globo. A segunda é um documentário no Globoplay sobre a trajetória do profissional.