Marjorie Estiano termina contrato fixo com a TV Globo após quase 20 anos na emissora, diz colunista

21/09/2022 | 14:10



Ao que tudo indica, mais um grande nome da teledramaturgia está dando adeus à TV Globo. Segundo informações da coluna de Patrícia Kogut, Marjorie Estiano encerrará o contrato com a emissora após quase 20 anos. Ela estreou na emissora como a Natasha de Malhação, em 2004.

No entanto, os fãs não precisam ficar receosos de ficarem sem ver a atriz nas telinhas, pois a coluna do jornal O Globo informou que ela já possui um novo trabalho planejado. A artista estaria confirmada no elenco de uma série para o streaming. Ela irá terpretar Ângela Diniz em uma produção baseada na pesquisa do podcast Praia dos Ossos, feito por Branca Vianna para a Rádio Novelo.

A trama retratará o assassinato da socialite pelo seu então namorado, Doca Street, condenado a dois anos de prisão. O ocorrido incita o levante de protestos feministas, acarretando um novo julgamento que sentencia o criminoso a 15 anos atrás das grades.