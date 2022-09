Jojo Todynho se irrita com fala de Vini Buttel em A Fazenda; entenda!

21/09/2022 | 13:11



Inimigo declarado! Mesmo que não esteja participando da edição 14 de A Fazenda, Jojo Todynho está super ligada em tudo o que anda acontecendo dentro da sede.

Em suas redes sociais a cantora se irritou bastante com uma fala de Vini Buttel. Através do Twitter, Jojo declarou que irá fazer mutirão para conseguir tirar o peão o quanto antes:

Vini, eu não só passei no teste, como fui campeã, mas pode ficar tranquilo que vou ajudar você tirar suas dúvidas aqui fora, quando ele estiver na roça me avisem pra mim puxar mutirão pra tirar esse ser.

Para entender melhor o caso:

Na tarde desta quarta-feira, dia 21, Vini Buttel estava conversando com os outros participantes sobre um teste físico que eles precisam fazer antes de entrar na casa e acabou se lembrando de Jojo Todynho em A Fazenda 12.

- Nossa gente, fiz aquele teste cardíaco e aí, debochado, depois eu falei: A Jojo aguentou fazer esse teste?

Alguns outros peões deram risada do comentário, mas parece que não não agradou nem um pouco os fãs da cantora. Na web os internautas atacaram:

Vini se f***u agora com isso da Jojo, mas ninguém mandou falar tanta bosta. Não vai ter jeito, ele será nossa Karol Conká rural. E vamos de 99% de aprovação da pessoa que for com ele para roça.

Acho um absurdo o povo achar lindo e defender esse Vini, mano, ele já foi desnecessário expondo a sexualidade do Tiago, já foi gordofóbico falando da Jojo, já foi machista falando q prefere disputar a prova com mulher que é mais fraca, e já foi homofóbico com Alex.