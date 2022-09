César Filho se recusa a falar de antigo relacionamento com Angélica: - Eu não me sinto à vontade para falar nada

21/09/2022 | 13:11



Apesar de Angélica não ter problemas em falar abertamente sobre os relacionamentos passados, César Filho prefere manter alguns detalhes em particular. Durante entrevista ao Programa de Todos os Programas, o jornalista relembrou a sua trajetória de vida e acabou sendo questionado por Dani Bavoso sobre as revelações feitas pela ex-namorada no podcast Quem Pode Pod.

- E aí você começa a namorar a Angélica, que deu uma entrevista para a Giovanna Ewbank e a Fernanda Paes Leme que repercutiu muito, falando sobre você. Quando ela falou que você foi um super namorado, passou uma barra com ela... Eu queria que você falasse um pouco, você viu essas declarações dela?

Mostrando ser um homem discreto, ele preferiu não responder à pergunta e se limitou a explicar que tudo ficou no passado.

- Eu soube, mas eu nunca falei nada e não falo. Porque primeiro, eu sou um cavalheiro, eu não falo de nada que aconteceu no passado. Agradeço muito o fato de ela ter falado isso, mas eu não gosto de entrar em pormenores, acho que cada um tem a sua vida. Ela está casada e eu estou casado. Eu não me sinto à vontade para falar nada.

Em seguida, Flávio Ricco deu uma aliviada na tensão ao brincar sobre o fato do jornalista ser um torcedor fervoroso do São Paulo Futebol Clube.

- O César sempre foi uma pessoa pública, mas muito na dele. A única coisa que ele não gosta de revelar é o time que ele torce, que ele também esconde.