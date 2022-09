Ana Maria Braga diz que Claudia Raia prometeu revelar o nome do filho no Mais Você

21/09/2022 | 13:10



A notícia de que Claudia Raia está grávida aos 55 anos de idade do marido Jarbas Homem de Mello pegou todo mundo de surpresa, inclusive Ana Maria Braga! Durante a exibição do Mais Você nesta quarta-feira, dia 21, a apresentadora comentou as boas novas e revelou que viu a atriz recentemente, mas nem desconfiou que ela estava carregando um bebê.

- Ela esteve aqui inclusive com uma roupa larga e a gente nem desconfiou.

Em seguida, deixou uma mensagem de carinho à artista:

- Foi uma surpresa mesmo e a Claudinha sabe o quanto eu desejo que seja uma gestação muito saudável e que esse anjinho traga, se ainda é possível porque sempre é, mais amor e mais alegria para a vida

A comandante da atração matinal mal soube que Claudia vai ganhar mais um filhinho e já preparou um presentinho para o pequeno. Durante o programa, ela encantou os telespectadores ao mostrar um par de sapatinhos de bebê vermelhos.

- Olha, Claudinha, que bonitinho. Vermelho para não me comprometer.

Ciente que todos estão na expectativa para saber qual será o nome da criança - que pode gerar uma nova tendência - Ana compartilhou que foi prometido a ela que a decisão seria revelada no Mais Você.

- Como ela prometeu que vem revelar o nome aqui... Juro. Então eu vou esperar, vou guardar viu, Claudinha? Vou deixar bem cheirosinho. Aí vem os dois, por favor. O nome é uma coisa de respeito, para os 30 anos nas escolas. Então eu vou esperar e você vem aqui buscar, está combinado?