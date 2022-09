Caetano, Luísa Mell e outros artistas reforçam campanha de Lula por voto útil

21/09/2022 | 13:05



A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na tarefa de atrair eleitores de Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e indecisos no primeiro turno e prepara ações com artistas pelo voto útil. Um vídeo divulgado nesta quarta-feira, 21, mostra diversos cantores e atores cantando o "Vira voto" e fazendo com as mãos a sinalização de uma arma - referência usada por Bolsonaro e seus partidários - se transformando no "L" de Lula.

O candidato a deputado por São Paulo Guilherme Boulos, que apoia Lula na corrida presidencial, postou o vídeo do "Vira Voto" em suas redes sociais. Na ação, cantores, como Gal Costa, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Nando Reis e Daniela Mercury, e atores, como Denise Fraga, Drica Moraes e Cissa Guimarães, cantam repetidas vezes "vira, vira voto, vira, vira, vira" e, em seguida "Cada Vira Voto é coragem, resistência e esperança".

No vídeo, a apresentadora Luísa Mell também aparece. Na semana passada, ela postou uma mensagem sinalizando apoio a Lula, o que surpreendeu muita gente, já que alguns dias antes havia postado uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) e da primeira-dama, Michelle, durante uma recepção a refugiados ucranianos.

Caetano e o voto útil

Na segunda-feira, 19, a campanha de Lula postou no Instagram vídeo feito por Caetano Veloso, no qual o artista cita a admiração por Ciro, mas declara voto no petista. "E agora, sinceramente, eu acho que, mesmo a gente adorando o Ciro e respeitando o que ele planeja, promete, eu acho que o negócio é....tem que ser Lula", diz Caetano fazendo o L com a mão. A campanha de Lula também divulgou vídeo da atriz Malu Mader e do cantor Tony Bellotto pedindo votos para o ex-presidente.

Durante sabatina promovida pelo Estadão, em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), nesta quarta-feira, 21, Ciro foi irônico ao afirmar que é a favor do voto útil, mas o "voto útil contra a corrupção" e afirmou depois que hoje existe um fascismo de esquerda no Brasil.

De acordo com a última pesquisa Ipec (ex-Ibope), divulgada na segunda-feira, Lula tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro, 31%. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem em seguida com 7% e 5%, respectivamente. Lula tem 52% dos votos válidos e tem possibilidade de vencer a disputa ainda no primeiro turno, a ser realizado no dia 2.