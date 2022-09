Todas as estreias da Netflix em outubro: veja o que chega ao streaming

Da Redação

Do 33Giga



21/09/2022 | 12:55



As estreias da Netflix em outubro foram divulgadas. Entre as novidades estão séries, filmes, animes e mais. Confira, abaixo, o que chega ao streaming em breve.

Em tempo: as datas da programação das estreias da Netflix em outubro podem variar sem aviso prévio.

Estreias da Netflix em outubro: séries

O Clube da Meia-Noite (7/10/2022) – mesmo sem ter visto, 33Giga recomenda!

Em uma casa para jovens terminais, os integrantes de um clube exclusivo fazem um pacto: o primeiro a morrer precisa enviar um sinal para os outros.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro (25/10/2022) – mesmo sem ter visto, 33Giga recomenda!

As histórias macabras desta coleção de terror são selecionadas pelo aclamado diretor Guillermo del Toro, vencedor do Oscar por “A Forma da Água”.

Recomeço: Minissérie (21/10/2022)

Uma americana se apaixona por um siciliano que conheceu na Itália, mas ele acaba morrendo de câncer. Agora, ela encontra refúgio onde menos esperava.

Big Mouth: Temporada 6 (28/10/2022)

Esta série de animação para adultos vencedora do Emmy está de volta em uma nova temporada.

Derry Girls: Temporada 3 (7/10/2022)

A Irlanda do Norte dá um grande passo em direção ao futuro e a vida das garotas segue nesse mesmo rumo. Mas não sem alguns tropeços pelo caminho.

O Filho Bastardo do Diabo (28/10/2022)

Jay Lycurgo (Titãs) e Nadia Parkes (Doctor Who) estrelam esta série arrebatadora que combina violência e fantasia. Baseada nos livros “Half Bad” de Sally Green.

Inside Man (26/10/2022)

Condenado à pena de morte, um americano com talento para resolver mistérios ajuda uma jovem jornalista britânica a encontrar uma amiga desaparecida.

Casamento às Cegas: Temporada 3 (19/10/2022 – 26/10/2022)

Homens e mulheres colocam à prova o poder do amor às cegas neste reality que conquistou milhares de fãs. Com apresentação de Nick e Vanessa Lachey.

Império da Ostentação: Temporada 3 (5/10/2022)

Negócios inacabados e grandes oportunidades aumentam a tensão no grupo, mas nada vai impedir que levem uma vida exuberante e fabulosa.

Bárbaros: Temporada 2 (21/10/2022)

Um ano após a derrota de Varo, um novo general romano se estabelece na Germânia, e Ari enfrenta resistência para tentar reinar sobre todas as tribos.

Mandou Bem: Temporada 7 (5/10/2022)

A temporada vai ficar loucamente assustadora! Nicole e Jacques desfilam fantasias temáticas de Halloween em novos episódios que foram inspirados em séries da Netflix.

O Sabotador (7/10/2022)

Nesta nova versão do famoso reality, doze participantes enfrentam desafios enquanto tentam identificar quem entre eles está sabotando suas missões.

Contigo, Guerrero (5/10/2022)

Meses antes da Copa do Mundo, o astro Paolo Guerrero entra em uma batalha jurídica após receber um resultado positivo para cocaína. Baseada em uma história real.

As Três Irmãs (8/10/2022)

Três irmãs que cresceram sozinhas e na pobreza se envolvem em uma conspiração com pessoas ricas e poderosas.

Cozinha Fácil: Chefs do Dia a Dia (12/10/2022)

Cozinheiros amadores colocam suas habilidades e criatividade à prova elaborando pratos rápidos, fáceis, deliciosos e dignos de um grande prêmio em dinheiro.

Match Imperfeito: Temporada 2 (14/10/2022)

Em meio a romances turbulentos e prazos implacáveis, Dimple e Rishi encaram o fim do curso de verão e uma pergunta decisiva: será que eles foram feitos um para o outro?

Take 1 (14/10/2022)

Músicos famosos escolhem uma única música e buscam fazer sua melhor versão ao vivo tudo em um só take.

Somebody Feed Phil: Temporada 6 (18/10/2022)

Da Croácia à Filadélfia, Phil atravessa o mundo com um sorriso no rosto e um enorme apetite pela gastronomia e cultura local. E ele ainda faz uma homenagem a seus pais.

Mistérios sem Solução: Volume 3 (18/10/2022 – 25//2022)

O remake da aclamada série documental sobre crimes reais está de volta para uma nova temporada.

Deadwind: Temporada 3 (29/10/2022)

Depois da reconciliação, Karppi e Nurmi investigam um caso envolvendo um símbolo misterioso, promessas farmacêuticas e uma pessoa muito perturbada.

Estreias da Netflix em outubro: filmes

Esposa de Aluguel (13/10/2022)

Para atender o último desejo da mãe e evitar que ela o remova do testamento, um solteirão inveterado contrata uma atriz para se passar por sua noiva.

Depois de Universo (27/10/2022)

Nina (Giulia Be) é uma jovem e talentosa pianista que vê seus sonhos se perderem entre sessões de hemodiálise e a espera por um transplante de rim. Mas o romance com o jovem médico Gabriel (Henrique Zaga) a ajuda a superar suas inseguranças e lutar por seu objetivo de tocar nos palcos junto à Orquestra Sinfônica de São Paulo.

O Telefone do Sr. Harrigan (5/10/2022)

Um garoto e um bilionário têm em comum o gosto pelos livros e pelo primeiro iPhone. Mas, depois da morte do idoso, a misteriosa conexão deles se recusa a terminar.

A Escola do Bem e do Mal (19/10/2022)

A amizade entre Sophie e Agatha é colocada à prova quando elas vão parar em uma escola mágica que prepara os heróis e vilões do futuro.

Wendell & Wild (28/10/2022)

Keegan-Michael Key e Jordan Peele fazem as vozes em inglês dos dois demônios irmãos que protagonizam esta aventura de animação.

Nada de Novo no Front (28/10/2022)

O premiado Edward Berger dirige este drama tenso baseado no best-seller de Erich Maria Remarque.

Uma Garota de Muita Sorte (7/10/2022 )

A vida perfeita de uma escritora começa se despedaçar quando um documentário sobre crimes reais faz com que ela confronte seu angustiante passado no colégio.

O Enfermeiro da Noite (26/10/2022)

Uma enfermeira sobrecarregada faz amizade com um novo colega no trabalho. Até que uma morte inesperada a faz enxergá-lo de outra forma.

A Maldição de Bridge Hollow (14/10/2022)

Mesmo odiando o Halloween, um pai se une à filha para encarar um espírito que está tocando o terror ao dar vida às decorações macabras da cidade.

Garota do Século 20 (21/10/2022)

Em 1999, uma jovem faz um favor para a melhor amiga e fica de olho no garoto que ela gosta. Até que chega a hora de viver a própria história de amor.

A Vida de Togo (5/10/2022)

Ele vigia carros estacionados e vai fazer de tudo para proteger esse ganha-pão. Ainda mais agora que os traficantes querem que ele e seus amigos vendam drogas nas ruas.

Xingu (17/1/2022)

Em 1943, três irmãos se aproximam de povos do Xingu, no seio da floresta amazônica. Quando uma tragédia se abate sobre a comunidade, eles saem em defesa dos indígenas.

Um Homem Só (3/10/2022)

Insatisfeito com o casamento e o trabalho, Arnaldo tenta se livrar de tudo e começar do zero com a ajuda de uma clínica que promete fazer cópias de seres humanos.

Tempos de Paz (12/10/2022)

Um imigrante polonês chega ao Brasil pós-guerra e precisa provar que não é um fugitivo nazista para conseguir entrar no país.

A Caçada (1/10/2022) – 33Giga recomenda!

Nesta sátira de terror, elites ricas têm como esporte a caça de cidadãos comuns e inocentes. Mas uma mulher vai virar o jogo.

Estreias da Netflix em outubro: documentários e especiais

Brasil 2002 – Os Bastidores do Penta (3/10/2022)

O documentário mostra os bastidores da seleção brasileira de futebol durante a conquista do pentacampeonato mundial em 2002, com imagens inéditas e entrevistas com os jogadores.

O Time da Redenção (7/10/2022)

Após o fiasco nos Jogos Olímpicos de 2004, o time de basquete masculino dos EUA busca a redenção na briga pelo ouro nos Jogos de Pequim de 2008.

O Terremoto do Everest (6/10/2022)

Relatos exclusivos de sobreviventes e filmagens reais enriquecem esta série documental emocionante, que fala sobre o terremoto que abalou o Nepal em 2015.

Eu Sou Stalker (28/10/2022)

Dos produtores de Sou um Assassino, esta série documental sobre crimes reais é contada a partir da perspectiva de stalkers e sobreviventes.

Conversando com um serial killer: O Canibal de Milwaukee – Minissérie (7/10/2022)

Esta minissérie documental sobre o serial killer Jeffrey Dahmer e os 17 assassinatos que ele cometeu tem produção executiva de Joe Berlinger.

Os 13 Sobreviventes da Caverna (5/10/2022)

Neste documentário cativante, os jovens de uma equipe juvenil de futebol contam como conseguiram sobreviver depois de ficarem presos na caverna Tham Luang em 2018.

LiSA Another Great Day (18/10/2022)

Neste documentário, a cantora expoente do universo anime compartilha reflexões sobre sua primeira década de carreira e seus desejos para o futuro.

CEO em Fuga: A História de Carlos Ghosn (26/10/2022)

De executivo renomado a alvo da mídia internacional, este documentário sobre crimes verdadeiros examina a bizarra história de Carlos Ghosn.

Estreias da Netflix em outubro: crianças e família

As Aventuras do Capitão Cueca: O Filme (1/10/2022)

Dois alunos arteiros do quarto ano hipnotizam o diretor para ele pensar que é um super-herói de cueca.

O Poderoso Chefinho (1/10/2022)

Um garoto se mete em uma diabólica trama corporativa ao descobrir que seu irmãozinho é um figurão do mundo dos negócios.

Menino Maluquinho (12/10/2022)

O Menino Maluquinho é um garoto criativo que adora envolver todo mundo em suas aventuras. Só que nem sempre elas saem como planejado!

Daniel, o Caçador de Magia (27/10/2022)

Um jovem segue os passos do pai falecido para revelar uma conspiração no mundo mágico nesta empolgante aventura sobrenatural.

Guardiões da Mansão do Terror: Temporada 2 (13/10/2022)

Barney, Norma, Pugsley e seus amigos encontram várias criaturas estranhas que vão de anjos e gêmeos malvados até um exército de bonecas possuídas da Pauline Phoenix.

O Curioso Mundo de James (7/10/2022)

A vida é dura para quem é da segunda geração de um experimento científico e parece ser perseguido pelo caos.

Reunião de Família: Parte 5 (27/10/2022)

Problemas inesperados testam a força dos McKellans. Mas não importa o que aconteça, a família sempre vem em primeiro lugar.

Só Dez Por Cento é Mentira (17/10/2022)

Este revelador documentário oferece um mergulho na vida e na obra de Manoel de Barros, um dos mais importantes poetas brasileiros.

Estreias da Netflix em outubro: anime

Exception (13/10/2022)

Em um futuro distante, a humanidade foi forçada a deixar a Terra. Uma nave com uma equipe de especialistas impressa em 3D é enviada para colonizar um novo planeta.

Romantic Killer (27/10/2022)

Curtindo a solteirice, Anzu nem pensa em namoro. Até que um serzinho mágico transforma a vida dela em uma verdadeira comédia romântica.