Raízes, 65. O lançamento hoje em São Caetano. Palestra do professor Martins. Que está lançando novo livro.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/09/2022 | 12:36



Em sua palestra, o professor José de Souza Martins focalizará a Proclamação da Independência, pelo príncipe-regente Dom Pedro de Alcântara, na paragem dos Meninos, no antigo bairro de São Caetano, na tarde de 7 de setembro de 1822, duas horas antes de sua confirmação no Grito da Independência.

LIVRO - Saiu no começo do mês, pela Editora Unesp, o novo livro do professor Martins sobre a poetisa parnasiana Francisca Júlia da Silva, fundadora da primeira Academia Paulista de Letras. São 306 páginas.

O autor retrata o contexto histórico e social no qual se deu a Semana de Arte Moderna e informa:

Na esteira do novo paradigma estético que se impunha, a memória poética de muitos foi sacrificada, e Francisca Júlia, figura então central do parnasianismo e simbolismo brasileiro, foi submetida à sua segunda morte, após ter acabado com sua própria vida meses antes daquele paroxismo modernista, aos 49 anos.

A biografia dessa poeta maiúscula é estratégica para a exposição do meio social, cultural e artístico que prenunciava a Semana e definiria o panorama nacional subsequente.

Mais do que compor um retrato de uma vida trágica, eivada de adversidades pessoais e sociais, procura-se aqui fazer justiça à trajetória que expõe a condição limitante da mulher literata de então, em paralelo com a sofisticação gradualmente conquistada pela cidade que a abrigava.

Crédito da foto 1 – Divulgação: Editora Unesp

BIOGRAFIA. O novo livro do professor José de Souza Martins: novas luzes sobre a Semana de Arte Moderna

INDEPENDÊNCIA – 8ª oração

“Memória” publica hoje o trabalho da aluna Vitória Beatriz Ferreira Antonini, da Escola Dr. Celso Gama, apresentado em 9 de setembro na Praça Assunção, junto ao Cruzeiro da Independência.

O despertar de uma nação

Vitória Beatriz Ferreira Antonini

Dom João, Dom João, fugiu de Napoleão

Foi depois de tanta invasão.

Reuniu a corte de uma vez,

Quando viu, Rio de Janeiro, corte se fez.

-

Foi no sete de setembro

Que o príncipe Pedro, grita de vez

-

patriarca da independência

Bonifácio, nos chamou Brasil

Sob a regência e grandeza.

Leopoldina assina a independência.

-

Pôde se ouvir um som

Um grito de verdade.

O anúncio de uma guerra

Pela nossa liberdade.

-

Foi no sete de abril

Que o príncipe, então partiu.

-

Lindo Brasil

Ecoou o som dos sinos,

nossa história resplandeceu.

Reis, príncipes, mulheres tão fortes!

Conflitos, guerras, perdas e conquistas!

-

Do dia do fico à noite da partida

O alvorecer da sua imensidão

Maravilhosas riquezas

Que tiramos do nosso chão.

-

Incontáveis belezas

Das nascentes a correntes

Do nascer ao pôr do sol.

De uma história nunca apagada

Brasil, pátria amada.

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

UM GRITO. Aluna Vitória: “pela nossa liberdade”

REVOLUÇÃO DE 32

74º dia: 20 de setembro

Os soldados da lei continuam a progredir no setor de Amparo.

Os aviões da ditadura continuam as suas façanhas contra populações civis.

Cf. manchete e notícia do Estadão, edição de 21-9-1932.

RÁDIO-JORNAL – Corre sangue nas trincheiras. Sangue brasileiro. Sangue irmão. Sangue nosso. A ditadura do sr. Getúlio Vargas tingiu-se de vermelho. (...) símbolo do arbítrio que encarna, no Brasil, o governo que mais dolorosamente já ensanguentou a Nação.

O outro lado

Do Diário de Getúlio Vargas: o que de mais importante ocorreu neste dia foi o combate no município de Piratini, no Rio Grande do Sul, em que foram batidas as forças rebeldes dirigidas pelo dr. Borges de Medeiros, e este, feito prisioneiro.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 21 de setembro de 1972 – ano XV, edição 1951

SANTO ANDRÉ – Para promover a expansão e divulgação do Cheque Ouro, estiveram ontem (20-9-1972) na cidade representantes da Divisão Geral do Banco do Brasil.

O “Cheque Ouro” ou Cartão de Garantia de Cheques havia sido lançado pelo BB em 1969 e, em 1972, contava com 300 mil portadores e 50 mil estabelecimentos comerciais filiados.

SÃO BERNARDO – O governador Laudo Natel, em visita ao prefeito Aldino Pinotti, foi solicitado a criar e a instalar, no município, a Divisão Regional de Educação.

SANTOS DO DIA

Mateus. O primeiro dos evangelistas

Ifigênia da Etiópia

Maura de Troyes

HOJE

Dia Internacional da Paz

Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Alzheimer.

Dia da Árvore

Dia Nacional da Pessoal com Deficiência

Dia do Fazendeiro

Dia do Adolescente

Dia dos Radialistas. Celebrado oficialmente em 7 de novembro.

EM 21 DE SETEMBRO DE...

1997 – Diário lançava a campanha “O Braço Direito do Grande ABC”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guariba (1917) e Pedrinhas Paulista (1991).

Em Minas Gerais, aniversariam Rio Preto e Araçuaí, criados em 21-9-1871. Também aniversaria em Minas Juvenília.

No Paraná, o Município de Cambará foi instalado em 21-09-1924. Também aniversariam, no Estado, Mallet, Joaquim Távora, Rebouças e São Mateus do Sul.

Em Pernambuco: Petrolina, fundado em 21-9- 1870.

No Mato Grosso do Sul, Corumbá, fundado em 21-9-1778.

E mais: Coité do Nóia e Olho D’Água Grande (AL), Santo Estêvão (BA), São Mateus (ES) e Tabaporã.