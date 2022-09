As pequenas empresas e as práticas de ESG

Simpi



21/09/2022 | 12:17



ESG é uma sigla em inglês que significa meio ambiente, social e governança corporativa. Para explicar sobre a importância desse tema dentro das organizações empresariais, o especialista no assunto, o advogado Dr. Emanuel Pessoa detalha o que, na prática, significa as ações do ESG: "É o conjunto de iniciativas que são tomadas pelas empresas na defesa da proteção do meio ambiente, da sustentabilidade, na diminuição de desigualdades sociais e do fim da discriminação, e também de uma forma de gestão que permite que os interesses da empresa e dos seus gestores estejam bem alinhados".

Para as micro e pequenas empresas, Dr. Emanuel esclarece que o ESG permite a venda de produtos e serviços com maior valor agregado. "Empresas que se posicionam em questões sociais experimentam claramente a vantagem de ter um mercado consumidor mais cativo e ter fãs, que acabam eles mesmos fazendo a publicidade da empresa", afirma.

"Quando uma empresa se posiciona em questões sociais, ela vai encontrar um nicho de fãs que vão fazer a divulgação daquela empresa de uma maneira melhor, mais intensa e mais forte do que ela teria condição de fazer pagando uma publicidade", explica Dr. Emanuel. Outra grande vantagem indicada pelo advogado é que as micro e pequenas empresas poderão acessar condições especiais na captação de investimentos ou financiamentos que não são acessíveis a empresas que não adotam as práticas de ESG; seja porque os principais fundos de investimento do mundo hoje estão orientados nesse sentido, seja porque facilita para os investidores entenderem que aquela empresa é um bom negócio.

"E muitas vezes, quando a gente ouve falar nisso, parece um tema muito distante, porque parece que são temas de grandes empresas e, quando muito, de médias empresas. Mas é o contrário. Essas pequenas empresas são as que têm mais capacidade de adotar essas práticas de uma maneira mais rápida", esclarece Dr. Emanuel. Para ele, as micro e pequenas empresas estão mais aptas para adotar o ESG porque conseguem se diferenciar no mercado, atraindo mais clientes ou captando mais investimento com quem está de olho em questões ambientais e sociais. "Elas entram em uma rota que não é trilhada ainda por muitas empresas pequenas e médias, e isso permite a elas um crescimento exponencial", finaliza Dr. Emanuel, entrevistado do programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa.

Tendências econômicas para o Brasil

Apesar das notícias positivas de agosto, com inflação menor e PIB maior do que o esperado pelo mercado, a tendência para o final deste ano e para o ano de 2023 não é boa para o mercado brasileiro. Isso ocorre por dois fatores: do ponto de vista do fator externo, a grande preocupação do mundo hoje é o crescimento dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos têm conseguido crescer, mas está com um problema sério de excesso de vagas de trabalho, o que vai pressionar a inflação. E por conta disso, o Fed vai forçar o aumento dos juros. Quanto à Europa, que por conta da guerra da Ucrânia está tendo um problema de energia e provavelmente a Alemanha vai ter que reduzir seu crescimento para diminuir o consumo de gás. E a China, que é o grande motor do crescimento do mercado de commodities, que tem de alguma forma elevado a produção mundial consumindo produtos do mundo inteiro, vai entrar num período mais complicado saindo do problema da pandemia, mas com um problema de inadimplência muito sério na construção civil. Como o Brasil exporta bastante commodities, vai ter uma redução do PIB do ano que vem devido ao impacto dessa redução da produção e da desaceleração no mundo.

