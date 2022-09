Após pausa de 22 anos, grupo Planet Hemp anuncia novo álbum e lança música com rapper Criolo

21/09/2022 | 12:11



Os fãs de Planet Hemp já podem comemorar! Isso porque o grupo estará de volta aos estúdios para o lançamento de um novo álbum em outubro.

O quinteto formado por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia e Nobru já estavam se apresentando juntos após uma pausa de 22 anos no grupo. Mas agora é para valer, o disco vem!

E Marcelo D2 falou sobre como eles sentiram que era o momento perfeito para voltarem com suas críticas através da arte da música, de acordo com informações do jornal O Globo.

- É quase como se o comissário Gordon, do Batman, projetasse no céu a folha de maconha e chamasse os maconheiros para ajudar nessa causa, que o negócio aqui está brabo, brincou D2. Para começar a escrever uma letra do Planet Hemp, você engatilha a caneta como se fosse arma. O Planet Hemp pode ser necessário para os fãs, mas se faz ainda mais necessário para nós, como artistas.

Vale lembrar que na última terça-feira, dia 20, o grupo lançou uma música nova após mais de 20 anos inativos. A faixa Distopia tem parceira com o rapper Criolo que narra o projeto como o começo do fim do mundo. Lançada pela empresa Som Livre, o vídeo surgiu no YouTube às oito horas da noite e surpreendeu os fãs.

O vídeo clipe tem direção de Marcelo D2 e produção da Pupila Dilatada. Os artistas foram gravados em cenários urbanos e na natureza, abordando assuntos envolvendo a pandemia da Covid-19.

- Gravado em quatro dias pelo Rio de Janeiro e dividido em doze cenas, o clipe de Distopia é um grande trailer do que vem por aí no audiovisual de todo o disco, contou Marcelo D2.