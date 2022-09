Será? Terceira gravidez de Meghan Markle é especulada nas redes sociais, entenda o motivo

21/09/2022 | 12:11



Será que a família real vai ganhar mais um membro? Após a divulgação das fotos do funeral da Rainha Elizabeth II no último dia 19, uma suposta gravidez de Meghan Markle está sendo especulada nas redes sociais.

Tudo começou após um internauta compartilhar dois cliques da duquesa de Sussex com o vestido preto escolhido para se despedir da monarca. Nas imagens, é possível ver uma discreta barriguinha. Para aumentar ainda mais os rumores, o especialista em linguagem corporal Jesus Enrique Rosas, escreveu em seu Twitter:

Espere um minuto. Eita!

Vale pontuar que as especulações já estavam correndo solta após uma youtuber fazer um vídeo mostrando algumas evidências de que Meghan Markle estaria esperando o seu terceiro filho com o príncipe Harry. Uma delas é a proteção e o cuidado que ela estava recebendo do seu marido.

A animação em torno do assunto é tanta, que alguns internautas resgataram uma entrevista de Harry:

- Lembro-me que eles disseram que ter mais de 2 filhos era ruim para o meio ambiente.

O trecho em questão trata-se de uma conversa do duque com a Vogue Magazine:

- Acho que, estranhamente, por causa das pessoas que conheci e dos lugares que tive a sorte de ir, sempre tive uma conexão e um amor pela natureza. Eu vejo isso de forma diferente agora, sem dúvida. Mas eu sempre quis tentar garantir isso, mesmo antes de ter um filho e esperar ter filhos? [...] Dois, no máximo! Mas sempre pensei: este lugar é emprestado. Temos que deixar algo melhor para a próxima geração.