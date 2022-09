Grávida aos 55 anos de idade, Claudia Raia fala sobre cansaço e brinca sobre possível fala do bebê: - Essa mulher não para, pelo amor de Deus

21/09/2022 | 12:11



Desde que Claudia Raia revelou que está grávida, aos 55 anos de idade, a internet está feliz da vida com a novidade. Será o primeiro filho dela com o marido, Jarbas Homem de Mello, já que a atriz já é mãe de Enzo, de 25 anos de idade, e Sophia, de 19, frutos do casamento anterior da artista com Edson Celulari.

E Claudia está tão contente com a novidade que ela também vem compartilhando alguns detalhes da gestação. Na última terça-feira, dia 20, ela compartilhou alguns vídeos no Instagram em que aparece ao lado dos seus cachorrinhos. Na ocasião, Claudia comentou sobre a correria do dia a dia.

- Ei, estou passando aqui para dar boa noite, cheguei em casa ainda maquiada porque trabalhei o dia inteiro. Estamos eu e meu bebê aqui. Eu e meus bebês. Agora tenho que descansar mesmo. Gente, o meu bebê deve estar assim: Essa mulher não para, pelo amor de Deus, bota a minha perna para cima, deixa eu descansar, brincou ela.

Ótima relação com o ex

Quem deu o que falar também foi Edson Celulari, que ao descobrir a gravidez da ex-esposa fez questão de deixar a seguinte mensagem:

Que linda notícia, Claudia e Jarbas?Parabéns! Que seja uma linda gravidez para vocês. Aproveitem!!! Muita luz e bênçãos para essa(e) baby.

Bacana, né?