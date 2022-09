Guta em Pantanal, Julia Dalavia fala sobre Tenório: - Difícil se colocar no meio de uma relação de pai e mãe

21/09/2022 | 12:10



O Encontro desta quarta-feira, dia 21, recebeu uma grávida de verdade ao entrevistar Viih Tube, e uma grávida fictícia. No sofá dos convidados estava Julia Dalavia, atriz de Guta em Pantanal, e claro que ela poderia ser recebida com menos carinho, né?

Patrícia Poeta entregou uma caixinha singela à atriz, mas dentro da embalagem tinha uma camiseta personalizada com o nome Encontro com Pantanal. Ela merece, né?

E na conversa não podia faltar uma fofoquinha sobre a novela das nove da TV Globo. Tati Machado expressou sua opinião sobre as últimas atitudes de Guta e pediu explicações da atriz:

- A Guta é uma personagem muito complexa. Eu acho interessante também porque é muito humano também. Imagina ser filha numa situação dessa, é muito difícil se colocar no meio de uma relação de pai e mãe. E eu acho que a Guta é uma menina super confusa, e chega no Pantanal com uma malinha e um segredo e agora está grávida.

Mas dá para passar um paninho para ela, né? Isso porque a personagem está envolvida em muitas encrencas e confusões em sua vida amorosa, além de estar se conhecendo um pouco mais com as experiências que tem vivido no Pantanal.