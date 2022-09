Da Redação



21/09/2022 | 12:11



Cenário estável no Paraná Pesquisas

O mais recente levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado ontem, trouxe um cenário de estabilidade na disputa pelo Palácio do Planalto. Pela nova rodada, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 40,1%, e Jair Bolsonaro (PL) obtém 36,4%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Em relação ao levantamento da semana passada, o petista oscilou positivamente 0,5 ponto, e o atual presidente diminuiu 0,1 ponto. Na espontânea, o empate segue. Lula tem 33,3% e Bolsonaro registra 31% das intenções de voto. Foram ouvidos 2.020 eleitores em 164 municípios brasileiros entre os dias 15 e 19 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob nº BR-09417/2022.

Bastidores

Vidoski e Minhoca

Ex-vice-prefeito de São Caetano, o vereador Beto Vidoski (PSDB) está na linha de frente da campanha para deputado estadual do vereador de Santo André Professor Jobert Minhoca (Podemos). O tucano atua como coordenador da candidatura de Minhoca no Interior. "Ele é meu amigo e tenho certeza que vai ajudar muito o Grande ABC na Assembleia", afirmou. Sobre o fato de São Caetano ter um deputado estadual, que tenta renovar o mandato, Vidoski é direto: "O parlamentar não falou comigo sobre o assunto."

Projeto aprovado

O vereador Zé Carlos Nova Era (PL) apresentou na Câmara de Mauá projeto que obriga o acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia que induzam a inconsciência de pacientes. A proposta, que pegou carona no projeto de lei apresentado pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), foi aprovado por quórum de maioria simples.