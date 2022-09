Tour completo pelo Bourbon Atibaia – Conheça os detalhes do resort

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



21/09/2022 | 11:55



O Bourbon Atibaia é uma ótima opção de hospedagem para quem procura um resort completo próximo à capital paulista – o complexo fica a aproximadamente 50 quilômetros de distância de São Paulo (SP). Perfeito para famílias, o hotel se destaca com áreas temáticas da Turma da Mônica, inúmeras atrações de lazer, acomodações confortáveis e diversas opções gastronômicas.

Tour pelo Bourbon Atibaia

A equipe do Rota de Férias visitou o Bourbon Atibaia e conheceu de perto a enorme infraestrutura do resort, que fica em uma área de 400 mil metros quadrados. Abaixo, confira um tour completo e detalhes como:

Onde fica o Bourbon Atibaia

Acomodações

Piscinas

Lazer

Esportes

Spa

Alimentação

Onde fica o Bourbon Atibaia

O Bourbon Atibaia fica no km 37,5 da Rodovia Fernão Dias, em Atibaia (SP).

A região é conhecida por ter ótimas condições climáticas – em 2009, Atibaia foi eleita pela UNESCO como a segunda cidade com o melhor clima do mundo -, com destaque para o ar puro e as temperaturas quentes durante o dia e frescas à noite.

Acomodações

Divulgação Suíte temática da Mônica

O resort tem 572 acomodações com varanda (com vista para a área de lazer do complexo ou para a rodovia e a cidade de Atibaia). Elas são aconchegantes, limpas e equipadas com frigobar, televisão, cofre, secador e amenities. Além disso, oferecem serviço de quarto 24 horas.

É possível optar por quartos conjugados, hipoalergênicos e para portadores de necessidades especiais.

Para quem viaja com crianças, a dica é se hospedar em uma das duas suítes temáticas da Turma da Mônica, sendo uma da Mônica e outra do Cebolinha.

Piscinas

Há dois complexos de piscinas climatizadas na área externa do resort. O primeiro fica próximo ao saguão de entrada, conta com uma área coberta e é embalado por drinques e aperitivos do Manacá Pool Bar, que conta com banquinhos dentro d’água para que a galera aproveite o cardápio sem precisar sair da piscina.

Maria Beatriz Vaccari Drinques servidos pelo Manacá Pool Bar

O segundo complexo aquático, por sua vez, fica em uma área mais afastada do prédio, onde estão localizadas as principais opções de entretenimento do Bourbon Atibaia. Ali, é possível encontrar atrações inspiradas nos personagens criados pelo cartunista Mauricio de Sousa, como o navio pirata de Mônica e Cebolinha e o escorregador do elefante Jotalhão. O espaço também conta com serviço de drinques, lanches e petiscos.

Maria Beatriz Vaccari Complexo de piscinas do Bourbon Atibaia

Se o clima não estiver favorável, os viajantes têm uma terceira opção. Trata-se da piscina aquecida coberta, que é bem quentinha e fica pertinho da academia e do spa.

Lazer

Referência em lazer, o Bourbon Atibaia oferece atrações de entretenimento para viajantes de todas as idades. Começando pelas atividades comandadas pela equipe de recreação, que rolam durante todo o dia e são voltadas para crianças, adolescentes e adultos.

O espaço Bourbon Fun Place, que reúne jogos eletrônicos, videogames, pebolim e pingue-pongue, mantém a galerinha ocupada durante um bom tempo. Pertinho dessas atrações estão as áreas Turma da Mônica Baby, cheia de decorações fofinhas criadas especialmente para os pequenos, e Mundo Espacial da Turma da Mônica, que ostenta um enorme brinquedão.

Divulgação Mundo Espacial da Turma da Mônica

Outro local que faz sucesso entre a criançada é o Sítio do Vovô, que abriga horta e pomar orgânico com uma grande variedade de frutas, verduras e hortaliças. Ali, os visitantes podem ver espantalhos e curtir o Espaço Chico Bento, onde encontram plantinhas, brinquedos e até lugares para relaxar em contato com a natureza.

Ao caminhar entre uma atração e outra, o visitante passa por vários cantinhos charmosos. A capela, por exemplo, é muito bonitinha e tem um jardim perfeito para fotos. Há também o caminho das flores, que exibe belos vasos e canteiros coloridos, e a Alameda dos Namorados, com direito a fonte e bancos em um cenário romântico em meio à natureza.

Maria Beatriz Vaccari Alameda dos Namorados

Vale a pena destacar que, por conta do tamanho de sua propriedade, o Bourbon Atibaia tem um trenzinho que percorre os principais pontos do resort. Para utilizá-lo, basta aguardar em uma das estações espalhadas pelo complexo.

Esportes

O resort conta com uma área inteira dedicada aos esportes, chamada Sports Park. O espaço reúne quadras de tênis e beach tennis, campos de futebol, ginásio coberto com quadras poliesportivas, paredão de escalada, arco e flecha, slack line e arvorismo.

Também é possível praticar atividades como paintball e boliche, que são cobradas à parte.

Maria Beatriz Vaccari Quadras de areia

A infraestrutura esportiva do Bourbon Atibaia é tão completa que atende desde quem só quer se divertir até profissionais. Em julho deste ano, por exemplo, o hotel promoveu seu 1º torneio de beach tennis, com dezenas de atletas e hóspedes divididos em três categorias. As duplas campeãs, vices e terceiras colocadas foram premiadas com troféus.

Spa

Divulgação Mandí Nature Spa

Quem quiser aproveitar a viagem para relaxar e renovar as energias deve visitar o Mandí Nature Spa, centro de bem-estar com menu de tratamentos para cuidar do corpo e da mente.

As opções variam desde terapias faciais e corporais (com preços a partir de R$ 110) até rituais (a partir de R$ 200).

O menu de tratamentos também inclui pacotes especiais para casais (a partir de R$ 360) e gestantes (R$ 290), além de Shantala para bebês (R$ 105), Spa Kids (R$ 99) e Spa Teen (R$ 180).

Alimentação

O Bourbon Atibaia também é indicado para viajantes que apreciam experiências gastronômicas. O restaurante Food Court, onde são servidos café da manhã, almoço e jantar, surpreende pela variedade de receitas em todas as refeições. A feijoada do almoço de sábado é deliciosa e os jantares contam com pratos das cozinhas brasileira e internacional.

Divulgação Feijoada servida no Food Court

O resort também tem um restaurante infantil, que serve as mesmas refeições, mas em um ambiente preparado exclusivamente para famílias que viajam com crianças.

O Kibo Japanese Bar e o Dom Gaetano contam com cardápios especializados nas culinárias asiática e italiana, respectivamente. Há também uma pequena gelateria, que oferece sorvetes de diversos sabores, e o sofisticado Cave Bistrô, dono de uma enorme adega e utilizado exclusivamente para eventos.

Maria Beatriz Vaccari Gelateria

O Lobby Bar Pedra Grande, por sua vez, é um dos espaços mais gostosos para relaxar, conversar, petiscar e brindar a viagem com um bom drinque.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para o Bourbon Atibaia, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.