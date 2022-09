Bahia, Minas Gerais e mais: veja como usar as vozes regionais do Waze

Da Redação, com assessoria

O Waze acaba de ganhar quatro novas vozes que celebram alguns dos sotaques mais conhecidos do País. Para essa iniciativa, o aplicativo convidou personalidades dos estados da Bahia, de Minas Gerais, da Paraíba e do Rio Grande do Sul para gravarem os tradicionais comandos de navegação do mapa.

A novidade tem como objetivo dar um toque mais regional à comunicação entre o Waze e os motoristas. Confira abaixo os nomes dos escolhidos:

Minas Gerais: Rafa Xavier . Também conhecida como Rafa Trancista, é youtuber, influenciadora digital, TEDx Speaker, empresária, historiadora e criadora de conteúdo do Black Voices Fund em 2022;

. Também conhecida como Rafa Trancista, é youtuber, influenciadora digital, TEDx Speaker, empresária, historiadora e criadora de conteúdo do Black Voices Fund em 2022; Paraíba: Japãozin . É cantor e dono do hit Carinha de Neném, que viralizou no TikTok. Tem mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e faz parte do casting da empresa Sua Música;

. É cantor e dono do hit Carinha de Neném, que viralizou no TikTok. Tem mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e faz parte do casting da empresa Sua Música; Bahia: Cristian Bell . É influenciador, humorista, ator, produtor, empresário e atleta de futebol profissional. Em suas redes sociais, tem mais de 2 milhões de seguidores. Faz parte do casting da empresa Sua Música;

. É influenciador, humorista, ator, produtor, empresário e atleta de futebol profissional. Em suas redes sociais, tem mais de 2 milhões de seguidores. Faz parte do casting da empresa Sua Música; Rio Grande do Sul: Rodrigo Fischmann. É cantor e vocalista da Dingo, uma banda brasileira de indie rock formada em Porto Alegre.

As vozes regionais do Waze ficarão fixas no app. Vale ressaltar que elas não informam os nomes de vias, apenas dão os comandos de navegação. Para selecionar o áudio desejado, basta seguir os passos abaixo:

Toque em “Meu Waze” e, em seguida, selecione “Configurações”. Clique em “Voz e som”. Em “Instruções de voz”, aperte o ícone de som e, depois, em uma voz no idioma de sua preferência. Selecione a sua preferida e é só dirigir.

“Recentemente, lançamos uma nova voz padrão no app – o João –, que trouxe um pouco mais de fluidez aos comandos. A Alessandra (mais conhecida como ‘moça do Waze’) continua no aplicativo e está até mais ágil. Agora, pensando no nosso País, que possui dimensões continentais, decidimos lançar vozes regionais e tornar a experiência de dirigir ainda mais próxima do motorista com diferentes sotaques”, diz Heloisa Pinho, gerente geral do Waze no Brasil.