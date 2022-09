Equipe de Diadema se classifica para os Jogos Abertos do Interior

Pedro Lopes

21/09/2022 | 11:22



A Ginástica Artística de Diadema estará presente na próxima edição dos Jogos Abertos do Interior. As atletas da cidade terminaram na segunda colocação dos Jogos Regionais, no final de semana, na Arena Olímpica de São Bernardo, com nota total de 112,700. Tal desempenho que garantiu a participação na competição estadual.

A equipe de Diadema é formada pelas ginastas Júlia dos Santos Souza, Giulia de Almeida Tubini, Marina Rodrigues Araújo, Sabrina Botias Alves, Quézia de Melo Lima e Beatriz Sales Silveira. Elas são comandadas pelas treinadoras Andréa Schadek, Camila Mieza e Natalia Mendes. As meninas disputaram também competições individuais da modalidade. Beatriz Sales foi a grande destaque, sendo campeã individual geral. Ela teve a melhor performance no solo e no salto sobre a mesa, ficou com o bronze nas barras paralelas assimétricas e foi vice na trave de equilíbrio.

A ginasta comenta sobre sua conquista. "Estou muito feliz em poder voltar a competir após esses anos parada, e também por representar essa cidade que sempre me acolheu. Fizemos um trabalho intenso para que pudesse dar tempo de realizar uma boa competição, e garantir vaga para os Jogos Abertos", disse.

"O resultado desse trabalho veio com seis medalhas. Consegui subir no pódio em todas as categorias que competi, e estou em êxtase com essa conquista", completou Beatriz.