Manutenção emergencial nesta quarta-feira pode afetar fornecimento de água

21/09/2022 | 10:12



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) vai realizar nesta quarta-feira (21) manutenção emergencial na rede de distribuição de água que atende Ribeirão Pires. Neste período, todos os bairros poderão sentir reflexos no fornecimento de água. A Companhia já está no local - rodovia Índio Tibiriçá e avenida Pedro Ripoli - e a previsão é que o serviço seja concluído até o final da tarde de hoje.

Imóveis com caixa-d''''''''''''''''água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não devem sentir o período de intermitência. A Prefeitura ressaltou que é importante que os moradores mantenham o uso consciente da água. Em casos de emergência, será disponibilizado caminhões-tanque.

Em nota, a Sabesp pediu "a compreensão da população", e afirmou que "segue à disposição pelos telefones 195 ou 0800 0550195 e número para atendimento via WhatsApp: (11) 3388.8000, no qual o cliente residencial pode recorrer ao aplicativo enviando mensagens de texto para informar sobre qualquer ocorrência".