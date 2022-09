Marcelus é eliminado do MasterChef após pão seco e dura de Fogaça: - Precisava de um litro de água para descer

21/09/2022 | 10:10



A segunda eliminação veio! Na noite da última terça-feira, dia 20, o público se despediu de mais um participante do MasterChef Profissionais. Dessa vez, Marcelus foi o escolhido após dois destaques negativos durante as competições.

Na primeira parte do reality culinário, Marcelus foi o líder do seu grupo e acabou se desentendendo com Thalyta, que o criticou aos outros colegas. Além disso, o preparo do menu degustação com rabanete não agradou os jurados. Logo depois, ele apresentou um poboy, um clássico lanche americano, que contou com alguns erros de execução e desagradou o chef Henrique Fogaça:

- Precisava de 1 litro de água para descer. Ficou a desejar.

Após a eliminação, ele falou com o site da Band e afirmou que estava tranquilo:

- Acredito que não fui eliminado de uma maneira feia porque realmente era uma coisa que eu não tinha prática. Mas foi bom e de muito aprendizado. Queria ter tido vergonha na cara e ter estudado mais pão, para não ter tido uma primeira experiência aqui.

Vale lembrar que o primeiro eliminado da competição também foi líder do seu grupo. Será que temos a maldição do líder nesta temporada?

Alfinetada viraliza...

Além da eliminação, um cozinheiro levou uma invertida de Henrique Fogaça após uma alfinetada no chef. Tudo começou após Hichel ouvir dos chefs que o cardápio estava sem sal e sem força. Irritado, ele não conseguiu disfarçar seu descontentamento.

Fogaça logo percebeu a reação e perguntou se estava tudo bem. Sem rodeios, ele respondeu:

- Claro que não, né, só ferro, só chumbo. Claro que não tá certo.

- Segura o rojão, truta, respondeu Fogaça.

- Tô tomando fumo desde o início do programa, lamentou Hichel.

No próximo episódio da competição terá prova do leilão e entrada de frutos do mar em prova de eliminação.