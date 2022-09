Games: memória Kingston FURY Beast DDR4 RGB ganha edição branca

Da Redação

A Kingston FURY, linha gamer da Kingston Technology, lançou a memória DRAM Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition. O hardware tem dissipador de calor branco e iluminação RGB marcante.

Além de melhorar o desempenho do sistema, as memórias Kingston FURY RGB são customizáveis usando o software Kingston FURY CTRL, que tem uma biblioteca de padrões e efeitos de iluminação para opções predefinidas ou personalizadas – com a Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition cada gamer pode ter um sistema de cores único.

Com certificado Intel XMP, a Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition oferece tempos, velocidades e voltagens pré-otimizados avançados para fazer overclock com facilidade. O sistema RGB tem a tecnologia patenteada Infrared Sync Technology, que garante efeitos RGB alinhados.

A memória é também pronta para uso em AMD Ryzen, integrando-se sem esforço e tornando-a uma atualização sem complicações para qualquer sistema Intel ou AMD.

A memória DRAM Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition está disponível em módulos únicos com capacidades de 8GB e 16GB ou kits de 16GB e 32GB. Para mais informações, acesse o site da fabricante.

Recursos e especificações