Crianças de 3 e 4 anos podem ser vacinadas contra Covid-19

21/09/2022 | 09:48



Crianças com 3 e 4 anos sem comorbidades poderão receber a vacina contra Covid-19 a partir de hoje (21) em Santo André. A imunização ocorrerá sem necessidade de agendamento, das 8h às 16h, em 16 unidades de saúde.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirma que a ampliação "protege, de vez", a população da cidade. "A ampliação da vacinação para este público nos protege, de vez, contra a Covid-19. Vamos seguir com a mesma infraestrutura e planejamento que nos faz referência na imunização, para iniciarmos as doses infantis em crianças de 3 e 4 anos, com segurança e cuidado. Também seguimos com a aplicação de demais doses para que toda a nossa gente complete a cobertura vacinal contra a doença", afirmou o tucano.

As crianças serão vacinadas com a Coronavac e o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina é de 28 dias. O avanço na vacinação refletiu na diminuição das internações decorrentes de complicações da doença. Atualmente há apenas uma pessoa com Covid-19 internada em equipamento municipal de saúde.

DADOS

Com mais de 1,7 milhão de doses aplicadas contra a Covid-19, 87% da população acima de 18 anos está com a imunização completa em Santo André, de acordo com informação da assessoria de imprensa do Poder Executivo. Além disso, 100% dos munícipes entre 12 e 17 anos estão com esquema vacinal completo.