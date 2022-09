Diadema terá 'Dia D' de Multivacinação, Pólio e repescagem de Covid-19

Da Redação



21/09/2022 | 09:42



Para ampliar a cobertura vacinal em Diadema e o acesso de pessoas que não conseguem ir a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) durante a semana, a Prefeitura do município promoverá, no próximo sábado (24), mais um Dia D de Multivacinação, Poliomielite e repescagem Covid-19. Neste dia, todas as 20 UBSs estarão abertas ­– das 8h30 às 16h –­ para receber crianças, jovens e adultos e regularizar a situação vacinal de cada um, de acordo com o público alvo de cada campanha.

"A Secretaria da Saúde vem empregando esforços para oferecer alternativas para que toda a população possa se vacinar contra doenças que são preveníveis, seja promovendo Dias D, postos volantes ou ampliando horário de vacinação nas UBSs. As campanhas de vacinação em massa são de extrema importância para imunização geral e controle de doenças e, nesse sentido, vacinar-se é um cuidado consigo e com o próximo. Neste sábado, vá a uma UBS e leve sua criança para receber as doses", ressalta a secretária municipal de Saúde, Dra. Rejane Calixto.

A vacina contra a poliomielite é destinada a crianças de um a quatro anos. A dose faz parte do calendário vacinal, mas precisa de reforço anual. Para receber a vacina, a criança precisa ser levada por um responsável e é preciso apresentar caderneta de vacinação e documento de identidade do menor. No sábado, também será possível atualizar a caderneta de vacinação. Para isso, a equipe de saúde fará a avaliação da carteirinha e, caso haja alguma dose em atraso, ela será regularizada.

Já o imunizante para covid-19 está disponível para crianças de três e quatro anos de idade com comorbidades, crianças entre cinco e 11 anos e pessoas a partir de 12 anos. Para receber as doses (D1, D2, D3, D4 e D5, de acordo com as regras para cada grupo) é importante ter em mãos documento de identidade com foto e número do CPF e comprovante de dose anterior (caso não seja a primeira dose).

Apenas pessoas de 18 anos ou mais com alto grau de imunosupresão podem receber a quinta dose. Caso o indivíduo tenha ficado imunossuprimido após a quarta dose, é preciso apresentar documentação que comprove a condição de saúde.