Feira literária terá doação de cães e gatos neste sábado

Da Redação



21/09/2022 | 09:32



Ribeirão Pires promoverá neste sábado (24) a tradicional feira de Adoção de Cães e Gatos. A ação, desta vez, será realizada durante a 1ª edição da Feira Literária do município, a Flirp, que conta com apoio oficial do Diário. Os animais estarão disponíveis no Paço Municipal, localizado na Rua Miguel Prisco, 288 ­ Centro.

Durante o evento, a equipe do Departamento de Proteção à Fauna e Bem-Estar Animal realizará trabalho de educação ambiental e veterinários estarão à disposição para auxiliar os visitantes e tirar dúvidas sobre os pets. Todos os animais colocados para adoção estão castrados ou, para os filhotes, com garantia de castração por meio de programa gratuito da Prefeitura.

Para adotar, a pessoa precisa ser maior de 18 anos e apresentar documentos de identidade e comprovante de residência originais, residir em um local fechado, sem rotas de fuga, além de se responsabilizar por todos os custos após a adoção, como alimentação e cuidados veterinários, por exemplo.

Além da feira de incentivo à adoção de animais, a Secretaria de Meio Ambiente receberá, durante o evento, doação de ração e de acessórios que utilizados nos cuidados de animais em situação de vulnerabilidade e para auxiliar o trabalho de protetores e ONGs da cidade.

A Flirp acontecerá neste sábado e domingo, das 9h às 21h, na região central de Ribeirão Pires, com programação cultural e gastronômica.