Segundo turno será outra eleição, diz Russomanno

Da Redação



21/09/2022 | 09:18



Deputado federal no sexto mandato, Celso Russomanno (Republicanos) afirmou que sua principal motivação para seguir na Câmara pela sétima vez, caso seja reeleito, é continuar sua batalha pela garantia dos direitos do consumidor. "Eu faço política para ajudar as pessoas, não vivo da política. Vivo dos meus negócios e do meu trabalho na televisão (ele apresenta o quadro Patrulha do Consumidor, no Cidade Alerta, da Rede Record). O direito ao consumidor continuará sendo minha principal bandeira", disse o parlamentar, durante visita ao Diário.

O parlamentar contou das mais recentes lutas travadas contra as empresas de telefonia e de energia elétrica. "Comprei uma guerra contra venda do celular sem carregador. A maior parte voltou atrás. Continuamos na briga até que a Apple se adeque", contou o deputado, que é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara. "A gente fiscaliza, multa e acompanha, não podemos aceitar isso."

Para Russomanno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) soube lidar com a questão da alta dos combustíveis para reduzir o valor da gasolina e diesel. "Ele fez o que foi possível e travou uma guerra com os governadores, Conseguimos diminuir os impostos federais e a arrecadação aumentou, porque todo mundo paga", disse.

Sobre a disputa federal, Rusomano acredita que está definida a ida de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Bolsonaro para o segundo turno. "O País inteiro vive uma polarização. Vão os dois para o segundo turno e aí é uma nova eleição", avaliou.

Para ele, o conceito da nova etapa eleitoral é da escolha no ''''menos pior''''. "O eleitor define quem é o melhor dentre os dois para escolher. Estou trabalhando para que Bolsonaro vença", disse. "Em 2018, as pesquisas diziam que ele perderia para todos no segundo turno. E não foi isso que aconteceu."

O deputado federal não acredita no chamado voto útil, aposta do PT para tentar tirar votos de Ciro Gomes (PDT). "Quem é Ciro não vai mudar. O eleitor dele não quer votar nem no Bolsonaro nem no Lula. E é essa pessoa que vai contribuir para decidir a eleição."

Quanto à eleição estadual, Russomanno aposta na vitória de Tarcísio de Freitas (Republicanos). "O processo que se desenha na esfera nacional vai ocorrer também em São Paulo. Será uma eleição polarizada entre apoiadores do Bolsonaro e do Lula."