Ticiane Pinheiro mostra primeira apresentação de líder de torcida da filha, Rafa Justus: Linda demais

21/09/2022 | 09:11



Mãe babona! Ticiane Pinheiro usou as suas redes sociais para mostrar um momento especial da sua filha mais velha, Rafa Justus, fruto do seu antigo relacionamento com Roberto Justus.

No Feed do seu Instagram, a apresentadora compartilhou algumas fotos e vídeos da primeira apresentação como líder de torcida da herdeira, que está com 13 anos de idade. Claro que na legenda, a mãe coruja se derreteu:

Primeira apresentação de cheerleading da Rafa. Linda demais :) Arrasou, disse ela, toda orgulhosa.

Recentemente, Tici compartilhou um vídeo super divertido com Rafa Justus. Na gravação, mãe e filha apareceram fantasiadas de Minions e deram o que falar.