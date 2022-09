Espaços para troca de figurinhas são inaugurados

Pedro Lopes

Especial para o Diário



21/09/2022 | 09:10



O Grand Plaza Shopping, em clima de Copa do Mundo, inaugurou um novo espaço para troca de figurinhas, denominado Espaço Torcedor. O ambiente foi criado em parceria com a Sementes do Crescer, licenciada da Panini, editora que comercializa o álbum, e oferece um local para quem ainda não adquiriu o álbum ou quer tentar a sorte com novos pacotes de figurinhas.

O local conta com decoração especial, pufes e mesas para os colecionadores trocarem suas figurinhas. Além disso, ele é totalmente instagramável e rende fotos divertidas aos colecionadores. O Espaço Torcedor é gratuito e aberto ao público durante todo o horário de funcionamento do shopping, sendo necessário apenas um cadastro prévio. Quem quiser aumentar as chances de troca de figurinhas, basta comparecer nos horários oficiais de encontro, quarta-feira, às 12h e às 19h, domingo, às 12h e às 17h.

Caroline Alves, gerente de Marketing do Grand Plaza Shopping, comenta sobre esse novo espaço. "Os encontros para troca de figurinhas viraram um evento à parte, promovendo experiências encantadoras que fortalecem o vínculo entre pais e filhos e entre amigos e eternizando parte da infância", disse.

No Shopping ABC há um lounge, em frente da Livraria Leitura, que é gratuito, de livre acesso ao público e que funciona durante o horário de abertura do shopping.